Abbiamo ancora gusto e senso critico? L’attesa, regia di Michela Cescon

Recensione. L’attesa di Remo Binosi, con Anna Foglietta e Paola Minaccioni. Regia di Michela Cescon. Visto all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Prossime date al Teatro Verdi di Padova, poi lo Storchi di Modena, il Comunale a Sassari.

Continuo a chiedermi se sappiamo ancora riconoscere uno spettacolo di qualità, se le nostre platee abbiano il buon gusto per capire quando un attore o un’attrice siano in grado di sostenere il ruolo assegnato, quando un testo riesca a parlare al nostro tempo, quando la messinscena sia consona almeno a una grammatica generale minima: se dovessi basarmi sull’accoglienza positiva ricevuta da alcune importanti produzioni dovrei rispondere di no, purtroppo il nostro sistema teatrale riesce spesso a premiare la mediocrità.

Lo spettacolo allestito da Michela Cescon alla Sala Petrassi dell’Auditorium mette, ancora una volta, in evidenza la presenza di un preoccupante sortilegio: la perdita di qualsiasi acume critico di fronte a performance attorali decisamente fuori fuoco. E più in locandina sono popolari i nomi e più ci si sbraccia in applausi. Aiuta un tema che si vende bene (che si può far rientrare nelle pagine culturali dei giornali) e si aprono le porte dei grandi teatri, pubblici e privati… a chi importa se al nostro futuro stiamo consegnando un panorama mediocre. È un sortilegio in cui cadono gli spettatori, le produzioni, le direzioni artistiche e talvolta anche la critica, pure quella più stimata, come nel caso della recensione di Rodolfo di Giammarco uscita all’indomani della prima.

Nel grande palco della Petrassi si alza un muro ad angolo e viene mostrata la stanza della contessina interpretata da Anna Foglietta: dovrà rimanere qui nove mesi, fino al parto. La sua famiglia ha scoperto del frutto del peccato che le cresce in ventre e non vuole dare scandalo prima del matrimonio a cui è stata promessa. Con lei una serva, Paola Minaccioni, anch’essa incinta, tra l’altro dello stesso uomo, Giacomo Casanova. Siamo a Venezia alla metà del Settecento e le due sono costrette a star insieme fino alla nascita dei bambini. Noi invece dovremo subire per quasi due ore un dialogo che vorrebbe giocare sul rapporto serva-padrona, la prima in dialetto veneto la seconda in un italiano ricercato, stentoreo, a tratti lirico. Il testo di Remo Binosi, del ’91, appare qui come un melodrammone a tinte forti: racconti erotici che generano attrazioni fatali tra le due donne, colpi di scena con tanto di finale tragico e innamoramenti improvvisi. E qui arriviamo al punto: la parodia involontaria del tragico. Anna Foglietta e la sua recitazione parossistica, indemoniata dall”inizio alla fine, anche quando nei passaggi temporali si sveglia, di mattina, e la prima cosa che fa è cominciare a ribollire di un veleno che vorrebbe essere naturale (per la famiglia e il mondo che l’ha chiusa nella sua stanza in attesa del parto) ma che invece è teatralmente innaturale, non verosimile nei suoi spasmi continui che sfiorano involontariamente la comicità. Il pubblico si aggrappa all’ironia – questa sì volontaria – della serva, che fa di tutto per salvare lo spettacolo e il testo di Binosi. Ma anche l’interpretazione di Minaccioni, di cui si apprezza il lavoro sul dialetto veneto, col passare dei minuti stanca, risultando ancora scolastica e senza cambi in grado di affrancarla da una certa monotonia.

Friggo per più di un’ora e mezza, sento qualche risata (grazie alla quale intuisco che non tutto il pubblico è perduto) per l’ennesima esplosione di rabbia inverosimile di Foglietta. Intanto continuo a domandarmi come sia possibile che la regista, Michela Cescon – attrice di lungo corso e talento tra teatro e cinema – abbia accettato una performance di questo livello o quale fosse l’idea che potesse sottendere a un’interpretazione così stereotipata (ma non segnatamente volta a ricercare uno stile volontariamente parodistico): gli slanci emotivi artefatti, il pathos incontrollato e quel cliché da vecchio teatro di maniera, con il quale, più volte, Foglietta gira il volto verso il pubblico con gli occhi sgranati di tensione.

Il giornalista, scrittore e drammaturgo veronese, Remo Binosi, influenzato dalla lettura delle memorie di Casanova aveva scritto questa storia (che divenne nel 2000 anche un film con la regia di Giorgio Treves) con un personaggio in più, quello della nutrice e poi aveva adattato la stesura per l’allestimento del ’94 ad opera del Teatro Due di Parma per l’interpretazione di Maddalena Crippa ed Elisabetta Pozzi e la regia di Cristina Pezzoli. A Binosi interessava anche il senso di costrizione della vicenda, non solo il tema della maternità e della resistenza femminile. E quella messinscena tra l’altro viveva di un escamotage suggestivo: lo scambio dei ruoli tra le due attrici. L’idea di Pezzoli era quella di privare l’interprete del «pieno controllo del personaggio».

E ci vorrebbe un tratto preciso, severo, per disegnare teatralmente questa vicenda, per farci percepire proprio il tempo in cui si attende, e per far esplodere la tragedia finale nel silenzio; arrivando così alla lucida e folle scelta: quale figlio dovrà morire? Qui invece la tragedia arriva all’improvviso con un colpo di scena ad effetto (tutt’altro che credibile); ma ciò che manca è proprio il controllo minimo: il pathos, il lirismo farlocco, le urla, i pianti corrodono anche certi affondi potenti del testo, come la riflessione sul desiderio femminile e sulla libertà di sentirsi donna ma non madre (non amo mio figlio afferma la contessina) che potrebbero essere ancora oggi tabù sui quali lavorare.

La platea però ride, soprattutto alle battute più facili e applaude forte le sue dive, come solo i veri fan sanno fare. D’altronde, a chi interessano talento e qualità quando si può avere il tutto esaurito?

Andrea Pocosgnich

Marzo 2022, Auditorium Parco della Musica, Roma

Prossime date, repliche in tournée

23-27 marzo Teatro Verdi di Padova

29 marzo, Teatro Ronconi di Gubbio

30,31 marzo Teatro Storchi di Modena

5-10 aprile Teatro Comunale di Sassari

L’attesa

di Remo Binosi

con (in o.a.) Anna Foglietta, Paola Minaccioni

regia Michela Cescon

scene Dario Gessati

costumi Giovanna Buzzi

disegno luci Pasquale Mari

suono Piergiorgio De Luca

assistente alla regia Elvira Berarducci

produzione Teatro di Dioniso, Teatro Stabile del Veneto

in collaborazione con Fondazione Musica Per Roma, Teatro Stabile di Bolzano

ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio

produzione esecutiva Teatro di Dioniso

