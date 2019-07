Orgoglio e pregiudizio di Arturo Cirillo. Comico e inquieto

Arturo Cirillo mette in scena Orgoglio e Pregiudizio, dal romanzo di Jane Austen. Prima riduzione teatrale italiana, ha debuttato al Napoli Teatro Festival. Recensione.

A vedere questo Orgoglio e pregiudizio, ultimo allestimento firmato da Arturo Cirillo che ha debuttato al Napoli Teatro Festival, torna in mente uno spettacolo di qualche anno fa, un bellissimo Avaro sulla traduzione-guida di Cesare Garboli e con una visione decisamente dark. Cirillo era in quel caso un Arpagone sontuoso, per un Molière in costume che quasi cedeva, intelligentemente, al lato grottesco; vi era un’organizzazione spaziale dinamica e simbolica, con dei grandi quadri vuoti, delle figure geometriche che risucchiavano la scena. Anche in questo caso la spazialità è di primaria importanza: i pannelli mobili in legno e materiale trasparente (in grado di diventare all’occorrenza specchio) disegnano lo spazio, lo ricreano spostandosi orizzontalmente e nella profondità del Teatro Mercadante; mossi dagli stessi attori, moltiplicano rifrazioni, punti di vista e angoli di visione dietro ai quali qualcuno può sempre nascondersi. In questa scena, progettata da Dario Gessati, dove tutto è avvolto dall’oscurità e dal vuoto (se non fosse per una poltrona) si stagliano i personaggi in costumi vittoriani spesso appariscenti per colori e volumi.

Eccolo ancora quel contrasto cromatico ed emotivo che è un marchio di fabbrica della poetica del regista napoletano. Misura registica che d’altronde è sempre una sfida a partire dall’attore, entità centrale e creativa dalla quale tutto può irradiarsi: per sé Cirillo tiene due personaggi, il padre di famiglia, il signor Bennet, tratteggiato nei caratteri di un uomo cinico in apparenza ma buono e giusto nelle azioni e nelle scelte, e Lady Catherine de Bourgh, donna facoltosa, arrogante e sprezzante, boriosa e splendidamente egocentrica. Qui bisogna fare un altro salto nel passato di Cirillo per ritrovare questo personaggio calato nelle parole di Annibale Ruccello: era il 2005 e l’attore recitava proprio L’ereditiera; il costume nero, gli atteggiamenti e le mosse fisiche e vocali trattengono l’impronta di quel personaggio en travesti.

D’altronde, lo sguardo di Cirillo sulla drammaturgia si è da sempre mosso soprattutto su due linee parallele, i grandi classici da una parte (Scarpetta, Molière, Shakespeare, Pirandello, Feydau, Williams, per citarne solo alcuni) e la Napoli di Ruccello (oltre che un affondo in quella di Patroni Griffi con Scende giù per Toledo). In questo nuovo allestimento prodotto da Marche Teatro e Teatro Stabile di Napoli il classico prescelto è però un romanzo, testo celebre del primo ottocento inglese, il più celebre firmato da Jane Austen, vero e proprio carotaggio nel substrato sentimentale dell’epoca, a cavallo tra le temperie settecentesche e la nuova ondata romantica. L’adattamento per le scene, prima versione in Italia, è affidato a un giovane artista napoletano, Antonio Piccolo, drammaturgo, attore e regista. Il risultato è un copione molto elastico, dinamico, con una spiccata evidenza teatrale. In mano a Cirillo diventa una macchina comica che non cancella però proprio quell’indagine sui sentimenti di cui il romanzo si nutre.

Lo scarto teatrale finisce per sfiorare il vaudeville, tanto che il tempo cronologico del racconto viene schiacciato su quello dell’intreccio teatrale, senza ellissi. Ridotto attorno allo scheletro dei principali accadimenti e personaggi, il testo lascia emergere il quadrilatero amoroso composto dalle due sorelle di provincia, Elizabeth (Valentina Picello), Jane (Sara Putignano) e dai due amici, i signori Bingley (Giacomo Vigentini) e Darcy (Riccardo Buffonini). Lo schema è quello classico legato all’impedimento dell’unione, al frapporsi tra gli innamorati ci sono i silenzi, le frasi mai pronunciate, i pregiudizi e l’orgoglio, appunto. Accanto, un sub-plot legato all’eredità rappresentata dalla casa di famiglia, destinata per legge al primo discendente maschio. Il passo verso una recitazione parodistica di quasi tutti gli interpreti (meno i giovani innamorati a cui invece è richiesto un approccio maggiormente quotidiano) è breve – anche se in questo caso potrebbe essere vista come la soluzione più semplice per limitare la distanza tra la nostra epoca e quella di Austen – e cavalcata con maestria dallo stesso Cirillo, da Rosario Giglio (il signor Collins) e Alessandra De Santis nel ruolo della madre, in stato di grazia comica.

Eppure, c’è qualcosa che va oltre la risata, la pièce è attraversata da un’eco di profonda inquietudine, come un suono di bassa frequenza che si nasconde tra i sorrisi e l’happy end, basti pensare al matrimonio forzato della giovane Charlotte con il Pastore Collins, qui Cirillo gioca sul grottesco e sulla deformità (fisica e caratteriale) dell’uomo rendendo quell’unione un atto raccapricciante. È il contraltare alla sincerità, all’amore vero e passionale espresso dalle due ragazze di provincia per i due cittadini altolocati, ma è anche il contraltare di una condizione femminile che, specchiandosi nell’opposto rappresentato dalla tenacia di Elizabeth, mostra ancora i segni di un potere patriarcale opprimente e tutt’altro che superato.

Andrea Pocosgnich

Teatro Mercadante, Napoli Teatro Festival – luglio 2019

