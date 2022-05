Il Consorzio Marche Spettacolo cerca una figura professionale al coordinamento di segreteria

Il Consorzio Marche Spettacolo, costituito tra soggetti operanti nella regione Marche nel settore dello spettacolo dal vivo,

RENDE NOTO

che è indetta una selezione per l’assunzione di n. 1 impiegato/a addetto/a alla segreteria generale a tempo determinato part-time (20 ore/settimana) dal 06/06/2022 sino al 31/12/2022; è previsto un periodo di prova secondo i termini di legge.

La figura professionale svolgerà le seguenti funzioni:

– segreteria di direzione e degli organi direttivi del Consorzio;

– supporto al coordinamento organizzativo delle azioni poste in essere;

– redazione di documenti ed atti amministrativi, conduzione delle attività di protocollo e gestione informatizzata dei flussi documentali;

– presidio dell’ufficio secondo giorni e orari stabiliti, con funzione di primo filtro per le comunicazioni in entrata ed uscita, anche di natura complessa;

– ogni altra azione utile a garantire il buon esito delle iniziative e della vita del Consorzio.

La figura professionale ricercata sarà inquadrata contrattualmente al livello C2 del CCNL Federculture, con trattamento economico corrispondente al livello d’inquadramento evidenziato.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire via raccomandata A/R (farà fede la data di ricezione) oppure via PEC all’indirizzo consorziomarches pettacolo@legalmail.it entro il termine perentorio del 13/05/2022 a pena di esclusione e dovrà includere il Curriculum Vitae del candidato (il più possibile sintetico, contenente ogni informazione ritenuta utile esclusivamente ai fini del bando in oggetto), unitamente a lettera di accompagnamento in cui autocertificare il possesso dei requisiti richiesti. La documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti dovrà essere messa a disposizione se superata la fase di selezione.

Ulteriori informazioni su www.marchespettacolo.it