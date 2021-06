Bando Premio N Uovo Teatro 2021

Il CONCORSO NAZIONALE di Nidi Teatrali ideato e gestito da Specchi Sonori: Concorso Nazionale di Studi teatrali per il Teatro Ragazzi con Giuria Nazionale di Bambini

Il Concorso è nato come idea originale, sorta dal progetto di Residenza e Formazione Nidi Teatrali. E’ sostenuto da Regione Marche, Comune di Castelfidardo, Comune di Osimo (AN)

Il Nido come luogo della crescita e della protezione, ovviamente, rimanda all’UOVO, come idea ancora in formazione, nuova creazione, sviluppo e nascita. E’ infatti un concorso di Studi teatrali per il teatro ragazzi.

Il Premio N Uovo Teatro vuole mettere in luce le nuove idee e le nuove energie, ma a fronte soprattutto della ricerca e dello studio, verso il pubblico dei bambini che valuterà in piena autonomia.

La Giuria dei Bambini nazionale e selezionata, dopo la selezione effettuata da una Giuria di esperti, è la caratteristica fondamentale del Premio Nuovo Teatro, giunto alla sua quinta edizione.