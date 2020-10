By

Pubblichiamo il comunicato con il Cda del Piccolo Teatro di Milano annuncia di aver scelto Claudio Longhi alla guida della struttura.

Il direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione è il nome scelto a maggioranza dal Cda (allargato, con i due nuovi consiglieri aggiunti per mettere in minoranza quelli della Regione Lombardia) del Piccolo Teatro di Milano. Ora la palla passa al Mibac che non dovrà fare altro che accettare. Qui il comunicato:

Claudio Longhi direttore del Piccolo Teatro di Milano Il Consiglio d’Amministrazione del Piccolo Teatro di Milano, riunitosi oggi, martedì 6 ottobre 2020, ha deliberato di proporre al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la nomina di direttore del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, il prof. Claudio Longhi, attuale direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione. . Milano, 6 ottobre 2020 Leggi anche:

