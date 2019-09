Audizione per danzatori uomini compagnia Ez3_Ezio SCHIAVULLI. #sponsor

Nel gennaio del 2019 porta in scena la nuova creazione

SILENT POETS e per la nuova stagione, il progetto è programmato in diversi luoghi.

La compagnia cerca un danzatore uomo, età minima 25 anni, residente in Puglia o con

possibilità di alloggio nel Barese.

Si richiede una solida formazione tecnica, esperienza nei linguaggi contemporanei

(floorwork, improvvisazione, contact) estrema professionalità, ottimo ascolto di gruppo e

volontà lavorativa.

Periodi di lavoro: dal 6 al 22 gennaio 2020, con spettacolo il 19 e il 21 gennaio 2020.

Paga lorda: € 90 per le giornate di prove, € 130 per le giornate di spettacolo. Le spese di

viaggio, vitto e alloggio per ogni data di spettacolo sono a carico della compagnia.

Per candidarsi, Inviare entro il 5 ottobre 2019 all’indirizzo asso.riesco@gmail.com

specificando nell’oggetto: “Audizione SILENT POETS / Compagnia Ez3” e includendo:

– Curriculum Vitae completo di foto

– Link video recente con particolare attenzione a linguaggio personale e qualità

coreografica.

Data di audizione il 2 novembre 2019 dalle 9h30 alle 16h30

I risultati della preselezione verranno comunicati entro il 15 ottobre 2019.

Il luogo sarà comunicato ai candidati selezionati.