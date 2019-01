Corso di formazione professionale gratuito per attore e attore di musical theatre

PROGETTO PALCOSCENICO DELLE ARTI ATTORIALI

Sono aperte le iscrizioni

ai CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER

ATTORE

ATTORE DI MUSICAL THEATER

La domanda di ammissione deve pervenire entro il 16 gennaio 2019

I corsi prevedono la formazione interdisciplinare e l’approfondimento di figure professionali complete, in grado di eccellere nelle discipline della recitazione, del canto e della danza, con lo scopo di poter essere competitivi nel settore dello spettacolo dal vivo, da inserire in produzioni artistiche.

Gli insegnanti sono professionisti del settore. Il metodo di insegnamento è strutturato in modo da far acquisire ai partecipanti strumenti, tecniche e capacità per porsi come soggetto autonomo della propria creatività, in sintonia con il mondo del lavoro.

L’iscrizione e la frequenza al corso sono totalmente gratuite. Ad ogni partecipante, ammesso a sostenere l’esame finale verrà rilasciata un’indennità di partecipazione pari ad euro 10,00 per ogni giornata di effettiva presenza (per una giornata di durata pari a 6 ore)

Il corso si articolerà in due fasi:

Formazione d’aula (della durata di 450 ore)

Stage (della durata di 150 ore)

Sono previste inoltre 20 ore di orientamento iniziali e 18 ore di accompagnamento in uscita a conclusione del percorso formativo.

Possono partecipare alla selezione i candidati, prioritariamente residenti nella Regione Lazio, in possesso dei seguenti requisiti:

stato di inoccupazione/ disoccupazione ed iscrizione ai centri per l’impiego;



maggiore età;



assolvimento dell’obbligo scolastico;



residenza o domicilio da almeno 6 mesi nella regione Lazio;



costituiscono requisiti preferenziali l’aver frequentato percorsi formativi attinenti l’area artistica di riferimento (Attore o Attore di Musical Theater), nonché esperienze professionali documentate e la conoscenza della lingua inglese livello A1;



i cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che dovrà essere trasmesso in copia con la domanda di partecipazione e avere un livello C2 della lingua italiana;All’utenza femminile sarà riservata una quota pari al 50% dei posti disponibili.



Scarica qui il bando per “Attore”

Scarica qui il bando per “Attore DI Musical Theater”

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti , deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 16 gennaio 2019 alle ore 17:00 presso la sede delle attività didattiche di Spazio Diamante in Via Prenestina 230 B, 00132 Roma.

NB: È possibile consegnare la domanda di ammissione al corso, con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, nei seguenti orari:

lun – ven 8:00 – 18:00

24 e 31 dicembre 8:00 – 12:00

NO FESTIVI

Documentazione da allegare alla domanda

se cittadino italiano o comunitario

copia di un documento d’identità in corso di validità; iscrizione al CPI territoriale competente; PAI (Piano di Azione Individuale) redatto e sottoscritto con il CPI territoriale competente (obbligatorio per l’inizio dell’attività corsuale); Curriculum vitae

se cittadino extra comunitario:

copia di un documento d’identità in corso di validità; copia del permesso di soggiorno in corso di validità; copia del titolo di studio conseguito all’estero, traduzione del medesimo ed attestazione dell’’equipollenza; iscrizione al CPI territoriale competente; PAI (Piano di Azione Individuale) redatto e sottoscritto con il CPI territoriale competente (obbligatorio per l’inizio dell’attività corsuale); Curriculum vitae

Per informazioni è possibile chiamare il numero 345 030 3822. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Scarica qui la domanda di ammissione al corso per Attore

Scarica qui la domanda di ammissione al corso per Attore di Musical Theater

La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate il giorno 18 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 17:00 con apposito avviso affisso all’indirizzo: Via Prenestina 230 B, 00132 Roma



Le selezioni per il corso di “Attore” prevedono le seguenti prove:

una prova scritta composta da domande a risposta multipla

un colloquio conoscitivo.

un monologo a memoria a scelta del candidato della durata massima di 5 minuti

un dialogo a memoria a scelta del candidato della durata massima di 5 minuti. Nel caso di dialogo il candidato dovrà presentarsi con un partner.

Le selezioni per il corso di “Attore di Musical Theater” prevedono le seguenti prove

una prova scritta composta da domande a risposta multipla

un colloquio conoscitivo.

danza : verrà insegnata una coreografia in fase di selezione con due livelli di difficoltà (in base alle indicazioni del candidato)

canto: portare due brani, una ballad ed una up-tempo, tratti dal repertorio musical theater . I brani possono essere in italiano o in inglese. Le basi dovranno essere su cd o chiavetta

recitazione: due monologhi, uno brillante ed uno drammatico, tratti dal repertorio teatrale, NON CINEMATOGRAFICO

Alle selezioni il candidato dovrà presentarsi con un abbigliamento comodo e adeguato al lavoro fisico.

La Sala Umberto srl , al termine del percorso formativo, rilascerà l’attestato di qualifica professionale.