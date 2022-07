TRASMISSIONI

19-25 settembre 2022, Tuscania (VT)

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio Quindici minuti dopo condotto dalla coreografa Giovanna Velardi che si terrà dal 19 al 25 settembre 2022 a Tuscania (VT) nell’ambito di Teatri di Vetro 16 Trasmissioni.

Per candidarsi potete inviare una mail a segreteria@triangoloscalenoteatro.it con curriculum, due foto, lettera motivazionale e breve video di precedenti lavori.

Rivolto a danzatori, danzatrici, performer, attori e attrici con ottima esperienza di lavoro con il corpo.

La scadenza per invio delle candidature è il 2 settembre 2022.

Il laboratorio è gratuito, i posti sono limitati.

A carico dei selezionati vitto e alloggio in case a prezzi convenzionati o nelle numerose strutture ricettive di Tuscania.

Per maggiori info e invio materiali / segreteria@triangoloscalenoteatro.it / cell +39 339 2824889

QUINDICI MINUTI DOPO

Il laboratorio è finalizzato alla trasmissione del processo teorico-pratico del metodo cuore articolare. Un processo di lavoro che dai principi ed aspetti tecnici della danza si muove rafforzando e mobilizzando il centro del corpo, mettendo in moto l’energia viscerale e globale del corpo nello spazio. Scrittura ed improvvisazione, in un processo legato al gioco, alle immagini, al personaggio, partendo dalla marionetta e puntando al legame stato d’animo e stato del corpo, la forma, la postura, la teatralità del gesto e del personaggio.

Se c’è qualcosa che questo tempo regala è quella percezione di incertezza e vulnerabilità dell’umano, del corpo come della mente. La paura, quello stato emotivo di repulsione e di apprensione in prossimità di un vero o presunto pericolo. E il suo opposto, quella sorta di arditezza temeraria e quasi disperata che talvolta nasce per istinto di conservazione in una situazione estrema.

Il progetto di ricerca indaga questa condizione ambivalente e disperata a partire dalla metodologia che la coreografa ha sviluppato e consolidato negli anni e che potenzia il corpo del danzatore e dell’attore sulla scena proprio a partire dall’uso che il corpo riesce a fare dell’esterno.

GIOVANNA VELARDI

Coreografa ed interprete siciliana, all’età di 14 anni viene premiata al concorso internazionale Città di Catania. E’ diplomata all’Accademia Nazionale di Danza a Roma. Dalla fine degli anni 90 lavora in Francia ed in Italia, collabora con alcuni coreografi della “nouvelle danse” tra cui Geneviève Sorin. Sviluppa la sua tendenza a lavorare sull’improvvisazione ed esplora le qualità pulsionali del movimento. Nel 2000 crea la sua compagnia a Marsiglia. In Francia collabora come coreografa e danzatrice con il regista video Dominik Barbier sul progetto multimediale ” Hamlet Machine ” su cui aveva iniziato a lavorare Heiner Muller prima della sua morte. E’ invitata al Centre Choregraphique National D’Orlans da Josef Nadj come artista ospite in residenza, presenta al Festival “Traverses” Cortocircuito nel 2004. Partecipa a diversi festival in francia ed in italia sostenuta dalla Regione PACA e dalla Ville de Marseille. Rientra in Italia dove tutt’oggi vive e crea con la sua compagnia sostenuta dal Mibac e dalla Regione Sicilia. E’ direttrice artistica di PinDoc. Nel 2009 riceve l’incarico come commissario consultivo tecnico esperto del Mibac settore danza. Dal 2011 al 2014 coreografa alcune produzioni per la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, mette in scena Histoire du Soldat di I. Stravinsky con il Conservatorio Musicale Bellini di Palermo per il festival Suona Francese. Affianca come coreografa alcuni registi tra cui Vincenzo Pirrotta nella messa in scena della Carmen di Bizet al Teatro Massimo Bellini di Catania. E’ coreografa invitata all’Accademia Nazionale di Danza a Roma nel 2012 e nel 2017 (progetto Resid’And). Lavora come coreografa con il regista, drammaturgo, attore Fausto Paravidino. Giovanna Velardi con la sua compagnia è stata Artista Associata a Scenario Pubblico, Centro di Produzione Nazionale per la danza diretto da Roberto Zappalà. E’ docente al Modem (scuola di perfezionamento per danzatori professionisti presso la compagnia Zappalà Danza). Nel 2018 crea le coreografie del progetto In-Side-Out al teatro Massimo di Palermo per il corpo di ballo della Fondazione lirico sinfonica. Insegna nello stesso anno alla Scuola di Arti e Mestieri del teatro Biondo diretta da Emma Dante. Nel 2020 Nel 2020 è chiamata come docente di danza al corso di laurea in DAMS ” discipline delle arti, della musica e dello spettacolo” curriculum ” recitazione e professioni della scena ” università di Palermo e teatro Biondo stabile di Palermo. Giovanna Velardi attraverso la sua ricerca sviluppa un metodo di movimento ” il cuore articolare ” per danzatori e attori.

http://www.compagniagiovannavelardi.it/it/