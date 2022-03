 | Prospero | marzo 2022 

Dalla vita alla carta passando per il corpo scenico. La parabola della drammaturgia di Nicola Russo trova spazio nella raccolta Teatro edita da Titivillus per la collana Lo spirito del teatro. Le tre pièces qui presentate, in un percorso a ritroso dalla più recente alla prima esperienza di scrittura di Russo, costituiscono nell’insieme il ritratto di un preciso patto che l’attore e regista stringe con il sé drammaturgo. Il teatro come occasione di incontro tra dimensioni umane, come macchina del tempo, privo di obblighi cronologici. Il luogo di quel “futuro interiore”, per usare una felice immagine di Iolanda Stocchi in calce al volume; ovvero il futuro che comincia con lo sguardo, quello presente, sul passato. “Anatomia Comparata” (2021), “Io lavoro per la morte” (2017) e “Elettra, biografia di una persona comune” (2010) sono tenuti insieme dal filo rosso della memoria – porosa, permeabile, in divenire – e da quello di un dualismo che tende all’unità. Portati in scena dallo stesso Russo, i tre testi hanno visto la presenza sul palco di due attori; ma il loro dialogo non è che un reciproco rispecchiamento, un parlare a sé stessi, l’incontro portato all’apice dell’intensità. Non v’è traccia, nel volume, di ulteriori indicazioni sulla messa in scena: l’attore e regista è qui puramente drammaturgo e consegna al lettore un testo intatto nelle sue reticenze, a conferma di quell’universo tutto interiore che il palcoscenico può estrinsecare in molteplici possibilità performative. L’esperienza della lettura produce dunque quel voluto sovrapporsi delle identità e delle voci, che divengono coerentemente unico inno al potere della memoria. (Sabrina Fasanella)