Decreto Natale – Comunicato dei lavoratori dello spettacolo

Il perdurare della difficile situazione epidemiologica e la cancellazione di numerosi eventi, teatrali e spettacolari legati alle feste di fine anno mettono nuovamente in evidenza fragilità e difficoltà del sistema. Numerosi collettivi di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo hanno così diramato un comunicato con cui chiedono sostegni e contributi. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali

Al Ministero della Cultura

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Con il divieto di feste ed eventi e con la sospensione delle attività delle sale da ballo e locali assimilati, il cosiddetto Decreto Natale ha inflitto l’ennesimo durissimo colpo al settore dello spettacolo dal vivo.

Dall’oggi al domani sono stati cancellati gli eventi legati alle festività che, per la gran parte dei lavoratori dello spettacolo, sono la più importante fonte di reddito durante la stagione invernale. Un momento su cui molti colleghi facevano affidamento per avere una boccata di ossigeno dopo quasi due anni di emergenza.

Ventidue mesi di continua incertezza hanno messo a durissima prova la tenuta economica e psicologica dei lavoratori e degli operatori del settore, provocando sia un’emorragia di professionalità sia la chiusura di strutture e quindi la perdita di occasioni di lavoro.

Di fronte a questo ennesimo fermo di una così ampia parte degli eventi (le attività classificate come “ballo e concertini”, secondo l’Annuario dello Spettacolo 2019 di SIAE, rappresentano più di tre quarti degli spettacoli dal vivo) chiediamo al Governo un deciso cambio di passo, attraverso:

• il riconoscimento immediato di un’indennità, assegnata con gli stessi criteri previsti dal DL 137/2020, per cui siano previsti da subito un rinnovo mensile automatico in caso di prolungamento delle limitazioni delle attività di spettacolo dal vivo e un ripristino automatico in caso di nuove future limitazioni legate all’emergenza sanitaria. Non è più sostenibile vedere i propri ingaggi annullati da un giorno all’altro senza poter sapere se, come, quando e quanto si verrà indennizzati.

• sostegni agli operatori del settore anche attraverso misure come l’istituzione, alla fine del periodo di fermo, di un “bonus 110%” sulle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo, per incoraggiare aziende, associazioni ed enti a creare occasioni di lavoro e contribuire all’emersione delle situazioni di lavoro irregolare.

Cogliamo l’occasione per segnalare che, a quanto ci riportano diversi lavoratori, molte produzioni si rifiutano di eseguire i tamponi di controllo previsti al punto 22 dell’allegato 26 del D.P.C.M. 2 Marzo 2021, secondo cui “Il controllo periodico dei lavoratori attraverso specifici test per la verifica del contagio va effettuato ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa. I costi relativi a tali controlli restano a carico del datore di lavoro”. Chiediamo quindi che vengano messe in atto immediatamente le necessarie misure per riportare i datori di lavoro ad ottemperare alle disposizioni ministeriali.

amlet_a

Approdi. Lavoratrici e lavoratori della cultura e dello spettacolo Calabria

Art Niveau

Attori Indipendenti Associazione

A2U – Attrici Attori Uniti

Attrici Attori Danzatrici Danzatori Uniti dell’Umbria

Bauli In Piazza – We Make Events Italia

BULLS – Brescia Unita Lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo

Centro Studi Ateneo

CAM – Coordinamento Artisti della Scena Marchigiana

Coordinamento Spettacolo Lombardia

CUB Informazione e Spettacolo

Facciamolaconta attrici e attori per i diritti

Il Collettivo Teatro Animazione

L’Ultima Ruota

Lavoratori e lavoratrici dello spettacolo Piemonte

Lavoratrici e Lavoratori Dello Spettacolo Novara

Lirica-Muta

M&N’s

OSA Operai dello Spettacolo Associati

Presìdi Culturali Permanenti

Professionist* Spettacolo e Cultura – Emergenza Continua

RAC – Regist_ a confronto

Registro Di Categoria “Attrici e Attori Campani”

RISP – Rete InterSindacale Professionistə Spettacolo e Cultura

Saltimbanchi senza frontiere

Sarte di scena

TUC – Teatranti Uniti Como e Provincia

