[VIDEO] AMAT: “A teatro accade qualcosa che ci serve per vivere meglio”

Da sabato 19 settembre i teatri della regione Marche sono tornati ad animarsi con proposte di teatro, musica e danza nel rispetto di tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid previste dalla normativa vigente. In questi giorni si stanno presentando e ultimando le programmazioni relative alle stagioni del nuovo anno, abbiamo chiesto a Gilberto Santini, direttore di AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali, quali sono le linee guida che stanno seguendo per la selezione degli spettacoli e la sicurezza di chi è coinvolto nella realizzazione. Quali sono le motivazioni per cui lo spettatore dovrebbe rinnovare il proprio abbonamento? Il costo del biglietto per la nuova stagione subirà un aumento considerando la restrizione dei posti in sala? Gilberto Santini traccia i contorni del pubblico moderno e parla dell’evoluzione del linguaggio teatrale, che cos’è il nuovo teatro e quali abitudini si scardineranno per percorrere strade inedite?

Da vedere su Babylon! Il programma di Cusano Italia TV, curato e condotto da Francesca Pierri e Piercarlo Fabi con la collaborazione di Teatro e Critica.

Gli articoli di Teatro e Critica, che sono frutto di un lavoro quotidiano di ricerca, scrittura e discussione approfondita, sono gratuiti da più di 10 anni anni.

Se ti piace ciò che leggi e lo trovi utile, che ne dici di sostenerci con un piccolo contributo?