Masterclass ad accesso gratuito con la Compagnia della Fortezza

OPEN CALL per

MASTERCLASS DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

con LA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA





23/30 luglio 2020 – Volterra (PI) progetto

“Per Aspera ad Astra. Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”



E’ aperta la call per l’ammissione alla Masterclass di Alta Specializzazione con la Compagnia della Fortezza, parte della terza edizione del progetto Per Aspera ad Astra , sostenuto da ACRI-Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e una rete di dieci Fondazioni di origine bancaria: un’opportunità unica per 20 operatori che svolgono o sono interessati a svolgere un’attività artistico-culturale in carcere o che sono semplicemente interessati alle pratiche teatrali in carcere. Oggetto della call è la possibilità di partecipare alle fasi culminanti e fondamentali per la creazione artistica del lavoro che Armando Punzo svolge con attori e collaboratori della Compagnia della Fortezza all’interno della Casa di Reclusione di Volterra, facendo un’esperienza diretta durante le prove, l’allestimento e le repliche aperte al pubblico esterno della nuova produzione teatrale della Compagnia della Fortezza, così da intercettare le best practices da seguire e a cui fare riferimento per avviare o consolidare esperienze di teatro in carcere di successo e/o risolvere e affrontare criticità e situazioni di conflitto tipiche di realtà attive in contesti simili. La masterclass (23/30 luglio 2020) permetterà ai partecipanti di conoscere e condividere la metodologia messa a punto in oltre trent’anni di lavoro all’interno del carcere di Volterra, interagendo con tutti i settori e le maestranze coinvolti nella realizzazione dello spettacolo (recitazione, rielaborazione drammaturgica; coreografia; scenografia e scenotecnica; costumi e sartoria; trucchi di scena; fonica e sound engineering).

I partecipanti, così, saranno immediatamente consapevoli di quali

sono le potenzialità che le esperienze di teatro in carcere

possono arrivare ad esprimere. La masterclass si concluderà con un incontro di presentazione e approfondimento del progetto Per Aspera ad Astra

a margine di una delle repliche di “NATURAE. La vita mancata”,

il nuovo spettacolo della Compagnia della Fortezza. La masterclass sarà condotta da Armando Punzo , regista e fondatore della Compagnia della Fortezza, assieme agli altri partner del progetto:

–> Ivana Trettel – Opera Liquida / Casa di Reclusione di Milano Opera

–> Enrico Casale e Renato Bandoli – Compagnia degli Scarti / Casa Circondariale di La Spezia

–> Daniela Mangiacavallo – Associazione Baccanica / Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli

–> Claudio Montagna e Luca Scaglia – Teatro e Società / Casa Circondariale di Vercelli

–> Micaela Casalboni e Mattia De Luca – Teatro dell’Argine / Casa Circondariale di Bologna Dozza

–> Vittoria Corallo – Teatro Stabile dell’Umbria / Casa Circondariale di Perugia Capanne

–> Alessandro Mascia e Pierpaolo Piludu – Cada Die Teatro / Casa Circondariale di Cagliari

–> Mirella Cannata – Teatro Necessario / Casa Circondariale di Genova Marassi

–> Grazia Isoardi e Marco Mucaria – Voci Erranti Onlus / Casa di Reclusione di Saluzzo (CN)

–> Alessia Gennari – FormAttArt / Casa di Reclusione di Vigevano (PV)

–> Teatro Stabile del Veneto / Casa Circondariale di Padova La masterclass è parte della terza edizione del progetto di Per Aspera ad Astra , sostenuto da ACRI-Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa , il cui obiettivo è tracciare un percorso che consenta di mettere assieme le migliori esperienze e prassi di teatro in carcere presenti in diversi contesti territoriali, farle dialogare e diffonderne l’approccio anche a beneficio di altri contesti e operatori. L’ammissione alla masterclass è gratuita e aperta ad un numero massimo di 20 partecipanti, ed è subordinata a selezione tramite valutazione di curriculum vitae e di lettera motivazionale che si prega di inviare all’indirizzo mail info@compagniadellafortezza. org entro e non oltre il 9 luglio 2020 unitamente alla domanda di iscrizione e alla documentazione richiesta (cv, lettera motivazionale, copia fronte/retro di un documento

di identità, modulo all. A) a pena di esclusione.

Tutte le informazioni devono essere perfettamente leggibili. In allegato la call comprensiva di domanda di iscrizione

corredata di allegati. NOTE :

(a) nella richiesta di partecipazione è obbligatorio indicare AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA E LAVORO e LA FONTE DALLA QUALE SI È VENUTI A CONOSCENZA DELLA CALL ( la mancanza di questi dati potrà essere causa di esclusione dalle selezioni ) (b) la frequenza è da intendersi obbligatoria per tutti i giorni di masterclass, a pena di esclusione. In fase di invio della richiesta è obbligatorio indicare se sussitano problemi nel garantire l’obbligo di frequenza (c) la masterclass si svolgerà nel rispetto delle norme previste dai DPCM recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19



