Lettera aperta sul caso Teatro Eliseo

Lettera aperta, da parte del Coordinamento C.Re.S.Co, sul caso Teatro Eliseo e l’imminente votazione che elargirebbe alla società che lo gestisce un ulteriore finanziamento straordinario di 12 milioni di Euro per il triennio 2020-’22.

Egr. On.le

Dario Franceschini

Ministro per i beni e le attività

culturali e per il turismo

Via del Collegio Romano, 27

ROMA

Egregi On.li Capigruppo

5^ Commissione Bilancio Camera dei Deputati

Egr. On.le

Claudio Borghi

Presidente 5^ Commissione Bilancio Camera dei Deputati

Egregio Ministro, Egregi On.li Capigruppo 5^ Commissione Bilancio Camera dei Deputati, Egr. On.le Presidente 5^ Commissione Bilancio Camera dei Deputati,

il Coordinamento C.Re.S.Co si unisce al dissenso espresso in questi giorni dal comparto e dalle sigle che rappresentano i lavoratori dello spettacolo dal vivo rispetto agli emendamenti alla legge di conversione del DL Milleproroghe finalizzati a favorire in termini economici la società privata che gestisce il Teatro Eliseo di Roma, con una dotazione di 12 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

Riteniamo grave che ancora una volta si operi al di fuori delle regole che determinano il FUS e a cui tutti i soggetti finanziati dal Mibact rispondono.

Già nel 2017 il comparto si era fortemente indignato per gli otto milioni di euro assegnati direttamente all’Eliseo, senza riuscire a contrastare una così evidente violazione delle regole nonostante l’unanimità delle posizioni espresse dai lavoratori dello spettacolo.

Oggi, tre anni dopo e nonostante sia in corso un procedimento giudiziario per valutare il caso, sembra che il tempo non sia trascorso.

Ci rivolgiamo a Voi per chiederVi di garantire quelle misure di trasparenza, lealtà, equità che dovrebbero essere il minimo comune denominatore di qualsiasi azione politica.

Vi Chiediamo quindi di non approvare gli emendamenti in favore della società privata che gestisce il Teatro Eliseo perché agire al di fuori delle regole mina le basi stesse della democrazia.

Nel ringraziarVi per l’attenzione e la disponibilità, porgiamo distinti saluti.

Direttivo C.Re.S.Co – Coordinamentodelle realtà della scena contemporanea

Francesca D’Ippolito (Presidente)

Stefania Marrone (Vicepresidente)

Chiara Baudino

Davide D’Antonio

Hilenia De Falco

Antonella Iallorenzi

Elena Lamberti

Elina Pellegrini

Laura Valli

Napoleone Zavatto

Salvatore Zinna

