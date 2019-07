Bando Cura 2020 – Residenze artistiche interregionali

Residenza IDRA (Bs)

R.A.M.I. Residenza Artistica Multidisciplinare ILINXARIUM (Inzago – Mi)

Teatro Akropolis (Ge)

PERIFERIE ARTISTICHE – Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio / Settimo Cielo / Teatro di Arsoli

Teatri di Vita (Bo)

Elsinor Centro di Produzione Teatrale (Fi)

Residenza Multidisciplinare Arte Transitiva – diretta da Stalker Teatro (To)

Armunia-CapoTrave/Kilowatt Centro di Residenza della Toscana

si rimettono in rete per lanciare il nuovo bando che mette a disposizione un minimo di quattro coppie di attraversamenti in residenza della durata di almeno 15 giorni ciascuno (15 gg per ogni titolare di residenza per un totale di 30 gg) per altrettanti artisti o formazioni artistiche. Fa eccezione la residenza presso Teatro Akropolis che avrà una durata di 10 gg.

Novità per il Progetto CURA 2020 è l’assegnazione di una residenza di pura ricerca sganciata da qualsiasi urgenza produttiva. Andranno specificati i termini della ricerca nel dettaglio e le prospettive che qusta ricerca dovrebbe aprire.

Per partecipare alle selezioni del bando CURA è necessario presentare un lavoro già parzialmente strutturato ma ancora in fase di sviluppo e che, di conseguenza, non abbia ancora debuttato nella sua forma definitiva e non preveda di debuttare prima del periodo di residenza. Qualora sia già prevista una data di debutto si prega di indicarla nella scheda di progetto.

Per partecipare è necessario inviare, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 settembre 2019, il seguente materiale:

Curriculum della compagnia

Scheda del progetto presentato dalla compagnia: descrizione del progetto e una descrizione delle linee di sviluppo che si intendono dare al progetto e un’indicazione delle principali necessità o difficoltà incontrate o che si prevedono di incontrare nella fase di produzione (MAX 3 cartelle)

Una scheda tecnica del materiale richiesto

L’elenco dettagliato di tutti i partner di progetto

Il link a una ripresa video di 10/15 minuti unicamente sul progetto del lavoro che si intende sviluppare in residenza caricata su youtube o vimeo (non protetta da password)

Contatti

030 291592 – 339 2968449

programmazione@residenzaidra. it

www.progettocura.it