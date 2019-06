Premio Tendance 2019, nuovi progetti di danza

Premio TenDance 2019

Il Festival TenDance, diretto da Danila Blasi, Ricky Bonavita e Theodor Rawyler, organizzato da Rosa Shocking, dà il via alla seconda edizione del “Premio TenDance”, che ha lo scopo di promuovere e sostenere la produzione e la diffusione di progetti originali nell’ambito della danza contemporanea, favorendo il lavoro di artisti emergenti. Il premio intende individuare 5 progetti, destinati ad evolversi in spettacoli di danza, fra i quali la giuria sceglierà il vincitore che otterrà un contributo alla produzione, l’inserimento del progetto compiuto in prima assoluta nella programmazione del Festival TenDance 2020 e l’inserimento di una data nella programmazione 2020 di TWAIN centro di produzione danza Regione Lazio.

A chi è rivolto

Sono invitati a partecipare tutti gli autori di danza contemporanea professionisti (ad esclusione di gruppi amatoriali e scuole di danza), italiani ed europei.

Progetti ammissibili

Il bando intende individuare un progetto di danza contemporanea, che non abbia mai debuttato in forma completa (sono ammessi progetti già presentati in forma di studio) e che preveda un cast artistico non superiore alle 4 persone, di età minima di 18 anni. I progetti finalisti saranno scelti tra tutti quelli presentati dalla direzione artistica del festival e saranno presentati al pubblico e ad una giuria di esperti ed operatori il 28 settembre 2019 presso OperPrima Teatro di Latina (LT), all’interno del Festival Tendance.

Il Premio

Al progetto vincitore sarà attribuito un contributo di 1000 euro come contributo alla produzione dello spettacolo. Il vincitore si impegna a portare a termine la creazione dello spettacolo e a presentarlo in forma definitiva in prima assoluta presso i locali indicati dall’Ass. Cult. Rosa Shocking nell’ambito del Festival TenDance 2020.

In base al gemellaggio fra Premio TenDance e Premio TWAIN_DIREZIONIALTRE il vincitore del Premio TenDance potrà presentare il lavoro vincitore anche nella programmazione delTWAIN centro di produzione danza Regione Lazio.

Modalità di partecipazione

I candidati dovranno inviare all’indirizzo mail: rosashocking.associazione@gmail.com