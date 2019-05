Regione Marche: un corso professionale e gratuito per light designer

Si aprono le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito ad occupazione garantita per LIGHT DESIGNER organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini nell’ambito del Progetto Sipario Bis Bis finanziato dalla Regione Marche con il Fondo Sociale Europeo. Iscrizioni entro il 9 giugno 2019.

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 391/IFD del 20/04/2018 POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 1, PI 8.1, RA 8.5 e Asse 3, PI 10.3, RA 10.3 Cod. Siform 201828, SIPARIO BIS-BIS – (LOTTO C)

Lo spettacolo dal vivo, sia esso teatro di prosa, lirico, balletto, concerto, musical, cabaret, presuppone il concorso di molte e differenti professionalità. È un lavoro di gruppo, nel quale le competenze di coloro che lavorano fuori dallo sguardo dello spettatore sono importanti tanto quanto il talento degli artisti in palcoscenico o dei musicisti nella buca dell’orchestra. Per formare ai mestieri tecnici ed artistici del palcoscenico, e per offrire nuove e diverse opportunità di lavoro, la Fondazione Pergolesi Spontini ha organizzato a Jesi cinque corsi professionale gratuito ad occupazione garantita, finanziati dallaRegione Marche con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito del progetto “Sipario Bis Bis” relativo alla formazione di figure professionali nel settore dello spettacolo dal vivo.

Dopo aver organizzato, nell’ambito del “Sipario Bis Bis”, i corsi professionali in “Sartoria teatrale”, “Cantante lirico solista”, “Tecnico di palcoscenico” e “Truccatore teatrale”, la Fondazione Pergolesi Spontini apre ora le iscrizioni al Corso di formazione professionale in “Light designer”.

Il Light Designer è il responsabile dell’allestimento, della sistemazione e del cablaggio di tutte le apparecchiature che danno luce allo spettacolo. In particolare il light designer, in collaborazione con regista, scenografo e coreografo, stabilisce il piano luci, ovvero il copione tecnico attraverso il quale viene definita la sequenza delle luci nonché i colori delle stesse e gli effetti che si alterneranno durante la rappresentazione.

Il corso in “Light designer” è aperto a 15 allievi, più eventuali 3 uditori, e si svolgerà da luglio a dicembre al Teatro Moriconi di Jesi per 300 ore di formazione di cui 98 ore di teoria, 104 ore di pratica, 90 ore di tirocinio, 8 ore di esame finale. Possono iscriversi uomini e donne, dai 18 ai 65 anni, disoccupati, inoccupati e occupati, residenti o domiciliati nella Regione Marche, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Al centro delle lezioni, l’estetica della luce dall’arte visiva allo spettacolo dal vivo e storia della illuminazione teatrale, tecnologia e innovazione per il light design, storia della scenografia dello spettacolo, Light-design, Video-design e scenografia virtuale.

Agli allievi che frequenteranno almeno il 75% delle ore di corso e che avranno superato gli esami finali verrà rilasciato un attestato di specializzazione “TE11.10.1 – Tecnico di teatro (Light Designer)” valido ai sensi della L 845 /1978.

PER INFORMAZIONI

http://www.sipariobisbis.it/light-designer/

www.sipariobisbis.it

tel 0731.086650

e-mail: formazione@fpsjesi.com