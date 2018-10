Workshop gratuiti: in residenza artistica con la Piccola Compagnia Dammacco

In residenza artistica con la Piccola Compagnia Dammacco

Finestre

Esercizi di ricerca e composizione teatrale

Un progetto di Piccola Compagnia Dammacco

con la collaborazione di

Teatro di Dioniso

L’arboreto-Teatro Dimora | La Corte Ospitale Centro di Residenza Emilia-Romagna

Il Funaro Centro Culturale

Associazione Franco

Con Finestre, la Piccola Compagnia Dammacco, compagnia teatrale composta da Mariano Dammacco, autore e regista, Serena Balivo, attrice, e Stella Monesi, scenografa, intende realizzare un percorso di condivisione delle proprie pratiche di lavoro attraverso momenti di laboratorio, laboratorio non inteso come luogo di insegnamento, di trasmissione di un sapere o scuola o corso di formazione, bensì come luogo e tempo di condivisione dei processi creativi della Compagnia, come momento di studio e di incontro.

Il progetto Finestre è possibile grazie alla volontà di sostenerlo e ospitarlo del Centro di Residenza Emilia-Romagna nato dall’unione di L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino (RN) e La Corte Ospitale di Rubiera (RE), del Centro Culturale Il Funaro di Pistoia e dell’Associazione Franco di Civitanova Marche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montecosaro (MC). Finestre vede anche la collaborazione del Teatro di Dioniso di Torino che dalla primavera del 2018 ha scelto di sostenere il percorso della Piccola Compagnia Dammacco.

I laboratori saranno quattro e saranno realizzati in quattro diverse sedi tra Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2019. Ogni laboratorio si concluderà con un momento di incontro con gli spettatori. Il progetto prevede la condivisione di esercizi e pratiche di riscaldamento del corpo e della voce, di improvvisazione, di composizione scenica e testuale. Il percorso sarà condotto da Mariano Dammacco e da Serena Balivo; Balivo sarà anche parte del gruppo di attori. Il lavoro di composizione scenica e drammaturgica e la direzione del lavoro e dell’evento finale di ogni laboratorio saranno a cura di Dammacco.

La Compagnia invita a partecipare al progetto tutte le persone che abbiano compiuto i 18 anni di età e in modo particolare gli aspiranti attori, gli attori in formazione, i giovani attori, gli attori. L’invito è per prendere parte a uno dei quattro laboratori.

Le persone interessate a partecipare potranno contattare la Compagnia e inviare alla mail finestredammacco@libero.it un proprio curriculum vitae, delle fotografie personali e/o di scena e una lettera di motivazione, segnalando a quale delle quattro tappe si preferirebbe prendere parte. Tra le persone interessate la Compagnia sceglierà le persone da invitare a partecipare al percorso. Le persone invitate a frequentare un laboratorio potranno prendervi parte gratuitamente.

Calendario delle residenze:

1) Il Funaro Centro Culturale, Pistoia (PT), Toscana

Dal 24 febbraio al 5 marzo 2019

Scadenza invio richieste di partecipazione: 15 gennaio 2019

Alloggio gratuito presso la foresteria della residenza.

Tessera associativa a Il Funaro (15,00 euro)

2) Associazione Franco presso Teatro delle Logge, Montecosaro (MC), Marche

Dal 25 al 31 marzo 2019

Scadenza invio richieste di partecipazione: 15 gennaio 2019

Alloggio gratuito o convenzionato.

Tessera associativa a Associazione Franco (5,00 euro)

3) L’arboreto-Teatro Dimora, Mondaino (RN), Emilia-Romagna

Dal 3 al 12 maggio 2019

Scadenza invio richieste di partecipazione: 15 marzo 2019

Alloggio gratuito presso la foresteria della residenza.

Tessera associativa a L’arboreto (15,00 euro)

4) La Corte Ospitale, Rubiera (RE), Emilia-Romagna

Dal 16 al 30 giugno 2019

Scadenza invio richieste di partecipazione: 15 marzo 2019

Alloggio gratuito presso la foresteria della residenza.

Piccola Compagnia Dammacco

finestredammacco@libero.it

www.piccoladammacco.wix.com/teatro

La Piccola Compagnia Dammacco, composta da Mariano Dammacco, autore e regista, Serena Balivo, attrice (Premio Ubu 2017), e Stella Monesi, scenografa, realizza spettacoli con drammaturgia originale e centralità dell’attore nel lavoro per la scena: L’ultima notte di Antonio (2012), L’inferno e la fanciulla (2014), Esilio (2016), La buona educazione (2018).

Riconoscimenti:

2010 | L’ULTIMA NOTTE DI ANTONIO | Premio nazionale di drammaturgia Il centro del discorso

2011 | L’INFERNO E LA FANCIULLA | Premio nazionale Giovani Realtà del Teatro

2016 | L’INFERNO E LA FANCIULLA | Finalista Premio IN BOX

2016 | ESILIO | Vincitore LAST SEEN 2016 (Miglior spettacolo dell’anno per KLP)

2016 | ESILIO | Finalista Premio Rete Critica

2016 | SERENA BALIVO finalista Premio UBU (under 35)

2017 | ESILIO | Finalista Premio Cassino OFF

2017 | ESILIO | Selezione IN BOX

2017 | ESILIO | Vincitore Primo Premio al Festival Teatrale di Resistenza Premio Museo Cervi – Teatro per la Memoria

2017 | SERENA BALIVO vincitrice Premio UBU (under 35)