È online il bando promosso dal Festival In\Visible Cities e dall’Associazione Quarantasettezeroquattro in collaborazione con Pim Off di Milano, è rivolto a singoli artisti, gruppi, collettivi, compagnie interessati a partecipare al Festival proponendo uno spettacolo multimediale, una performance multimediale o un’installazione multimediale. Lo spettacolo/installazione dovrà riguardare il tema “Cantieri aperti. Il racconto del lavoro, dei mestieri, delle professioni tra passato e presente” , che rappresenta il Focus di In\Visible Cities 2018.

Gli artisti potranno presentare un progetto già pronto per l’allestimento / messa in scena o partecipare ad un periodo di residenza per la realizzazione/sviluppo della performance/installazione. La residenza si svolgerà a Gorizia nel periodo 15-28 ottobre 2018 e potrà durare una o due settimane, a seconda delle esigenze progettuali. Uno dei progetti selezionati avrà la possibilità di svilupparsi nel corso di una seconda residenza artistica, da svolgersi a Milano all’interno della programmazione di Teatro PimOff dal 29 ottobre al 7 novembre 2018.

Gli artisti sono chiamati a sviluppare riflessioni originali su questioni inerenti il mondo del lavoro che sempre più si trovano all’ordine del giorno: il rapporto tra le generazioni, con le difficoltà, da un lato, ad accedere al mercato del lavoro e, dall’altro, a lasciarlo; la trasmissione dei mestieri tradizionali; il racconto delle pratiche artigianali e la narrazione della precarietà; i nuovi lavori nell’economia digitale; i percorsi di apprendistato e formazione per gli italiani e i migranti; il racconto dei cosiddetti “cervelli in fuga” e la situazione lavorativa negli altri paesi europei. Più in generale i progetti potranno affrontare il tema delle “pratiche lavorative” di ieri e di oggi, la questione dei diritti, la narrazione delle realtà lavorative del territorio, le memorie dei lavoratori.

Le candidature dovranno essere inviate utilizzando l’apposito modulo on-line disponibile su http://invisiblecities.eu/ call-invisiblecities2018 entro e non oltre il giorno 3 settembre 2018.

Agli artisti/gruppi/compagnie selezionati per la residenza a Gorizia sarà corrisposto, oltre all’alloggio, un compenso lordo complessivo

– di euro 1.200,00 comprensivo di tutte le spese (per artisti/compagnie provenienti da fuori Regione)

– di euro 800,00 comprensivo di tutte le spese (per artisti/compagnie provenienti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia)

All’artista/gruppo/compagnia che sarà selezionato congiuntamente da In\Visible Cities e Pim Off per la residenza a Gorizia e Milano sarà corrisposto un compenso lordo complessivo di

euro 1.700,00 comprensivo di tutte le spese oltre all’alloggio.

Agli artisti/gruppi/compagnie che saranno selezionati nella sezione “non in residenza” sarà corrisposto un compenso lordo complessivo

– di euro 800,00 comprensivo di tutte le spese (per artisti/compagnie provenienti da fuori Regione)