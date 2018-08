Al Teatro della Toscana selezioni per il Corso Attori Orazio Costa 2018-2020

Il Centro di Avviamento all’Espressione organizza, come per ogni nuovo biennio, l’incontro conoscitivo di selezione per il corso di formazione Corso Attori “Orazio Costa”.

Il corso, della durata di due anni, propone un percorso formativo tradizionalmente basato sui seguenti principi:

formare uomini e donne prima che attori e attrici secondo il metodo mimico di Orazio Costa;

formare artigiani di una tradizione vivente per un teatro di parola basato sul rigore, l’umiltà, l’integrità e la sincerità, vivendo il luogo teatrale come tempio e luogo sacro.

→ Consulta qui il Bando

ACCESSO E REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Potranno accedere alla selezione tutti i cittadini italiani e stranieri che:

condividano i principi sopra enunciati;

abbiano compiuto diciotto anni alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla selezione e non abbiano compiuto 28 anni alla data del 31/12/2018 ;

alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla selezione e ; siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente. Saranno accettati anche coloro che conseguiranno il diploma a conclusione dell’anno scolastico in corso (2017-2018);

o equivalente. Saranno accettati anche coloro che conseguiranno il diploma a conclusione dell’anno scolastico in corso (2017-2018); abbiano un’ottima conoscenza della lingua italiana.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per iscriversi alla selezione i candidati dovranno utilizzare esclusivamente la procedura online accedendo qui e seguendo le istruzioni indicate. La richiesta dovrà pervenire entro il giorno mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 24.00.

FASE 1 | PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA

Il giorno sabato 8 settembre 2018 presso il Teatro della Pergola a Firenze si terrà l’incontro conoscitivo tra tutti i candidatiche avranno sottoscritto la domanda di partecipazione nei termini e alcuni insegnanti del Corso, in orario 11.00/13.00 e 14.00/18.00.

Durante l’incontro verranno anche realizzati disegni: il materiale necessario per questa attività verrà consegnato in teatro.

In questa giornata non verrà effettuata nessuna selezione, ma la partecipazione è obbligatoria.

Solo i partecipanti a questo incontro potranno accedere alla seconda fase.

Durante la giornata verrà infatti già stabilita la data dell’audizione per i singoli partecipanti con la seguente modalità: verrà estratta a sorte una lettera dell’alfabeto, a partire dalla quale, seguendo l’ordine alfabetico, i candidati presenti saranno suddivisi nei giorni e negli orari previsti per le audizioni.

I candidati dovranno presentarsi all’incontro muniti di un documento di identità in corso di validità.

Si richiede ai partecipanti di indossare vestiti comodi. Sarà disponibile un buffet.

FASE 2

Le audizioni avranno luogo a partire da mercoledì 12 settembre 2018.

I candidati che avranno partecipato all’incontro del giorno 8 settembre, sulla base del calendario delle audizioni stabilito in quella data, effettueranno l’audizione presentando un testo a scelta (monologo o dialogo da testo teatrale, oppure un brano di prosa) e una poesia a scelta, ciascuno della durata massima di 5 minuti. I testi dovranno essere presentati a memoria. Nel caso di un dialogo il candidato dovrà provvedere autonomamente a procurarsi un interlocutore, che potrà essere un esterno o a sua volta un candidato.

I candidati dovranno presentarsi all’audizione muniti di un documento di identità in corso di validità.

Durante l’audizione verrà effettuato un lavoro di approfondimento con i candidati sui testi presentati o su altri testi eventualmente scelti dalla Commissione.

La Commissione sarà composta dal direttore del Centro di Avviamento all’Espressione Pier Paolo Pacini, e da Maria Luisa Crussi, Alessandra Niccolini, Marcello Prayer, Marco Toloni.

La Commissione a insindacabile giudizio selezionerà coloro che saranno ammessi al Corso Attori “Orazio Costa”.

I nomi degli ammessi verranno pubblicati sul sito della Fondazione Teatro della Toscana entro il giorno lunedì 15 ottobre 2018.

La Commissione si riserva di poter anche decidere una eventuale ammissione temporanea al Corso di due mesi, alla fine della quale verrà presa la decisione circa l’ammissione definitiva.

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Verranno ammessi fino ad un massimo di 20 allievi.

Il primo anno del Corso inizierà il 14 novembre 2018.

Gli allievi ammessi dovranno presentare entro l’inizio del Corso un certificato medico di buona salute (attività sportiva non agonistica).

Il Corso avrà una articolazione giornaliera (suscettibile di variazione) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, con sabato e domenica di riposo.

Il Corso è gratuito. La frequenza è obbligatoria. Nel caso di assenze ingiustificate superiori al 15% del totale delle ore annuali o al 15% delle ore di una materia di insegnamento, la Direzione del Centro di Avviamento all’Espressione valuterà l’eventuale esclusione dal Corso.

La Direzione si riserverà di formulare periodicamente eventuali giudizi di idoneità al proseguimento del Corso per i singoli allievi.

La Direzione si riserva di assegnare agli allievi del Corso borse di studio collegate con l’attività di servizio eventualmente svolta nell’ambito del Progetto de iNuovi, Progetto Giovani – Teatro Nuovo e Nuovo Attore, presso il Teatro Niccolini o presso altri spazi gestiti dalla Fondazione Teatro della Toscana.

DIPLOMA

Al termine del biennio a insindacabile giudizio della Direzione verrà rilasciato un diploma del Centro di Avviamento all’Espressione – Corso Attori “Orazio Costa”. Il diploma potrà essere rilasciato anche alla fine del primo anno.