Il Teatro dell’Argine cerca profili da inserire in organico in vista di progetti prossimi all’avvio.

Le figure ricercate sono:

Insegnante di teatro

Tecnico audio-luci

Addetto comunicazione web e social media

Progettista

Addetto segreteria e front office

Invia il tuo curriculum a candidature@teatrodellargine. org entro le ore 13.00 di mercoledì 13 luglio 2022.

I profili selezionati saranno ricontattati entro martedì 19 luglio 2022 per partecipare a una giornata di conoscenza reciproca che si terrà giovedì 21 luglio 2022, in cui sarà possibile avvicinarsi alle attività della Compagnia e incontrare i referenti dei settori coinvolti.

Dettaglio profili ricercati

Insegnante di teatro

Cerchiamo insegnanti di teatro per tutte le fasce d’età, bambini, bambine, adolescenti, adulti.

In particolare per la fascia d’età 3-19 con esperienza nella scuola dell’infanzia e/o primaria e/o secondaria di I e II grado.

Tecnico audio-luci Cerchiamo una persona con competenze di base su fonica e luci, con esperienza in allestimenti teatrali e disponibile a seguire spettacoli della Compagnia in tournée, a curare le attività in sede e a provvedere alla manutenzione degli spazi.



Addetto comunicazione web e social media Cerchiamo una persona con esperienza nel settore della comunicazione web, conoscenza approfondita dei social e delle campagne advertising, competenze in grafica, creazione dei contenuti e gestione del piano editoriale.

Progettista Cerchiamo una persona, con profilo economico, da inserire in amministrazione e che, in diretto contatto con la direzione artistica, si occupi di bandi europei e nazionali. Con esperienza di progettazione, stesura e rendicontazione di progetti in ambito culturale e sociale.

Addetto segreteria e front office

Cerchiamo una persona che si occupi di segreteria e front office, relazioni con il pubblico, gestione e iscrizioni ai laboratori, supporto nell’organizzazione delle attività.

Per tutti i profili si richiedono ottime capacità relazionali, attitudine al lavoro di squadra e capacità di problem solving

Chi siamo

La Compagnia del Teatro dell’Argine nasce negli anni Novanta con un progetto culturale e artistico rivolto a tutta la comunità: non solo produzione di spettacoli, ma anche formazione del pubblico, didattica teatrale per professionisti e non, azioni speciali legate alle fragilità, ideazione e gestione di spazi artistici e sociali, collaborazioni con compagnie, teatri, università ma anche carceri, ospedali, centri d’accoglienza in Italia, Belgio, Svezia, Inghilterra, Germania, Svizzera, Francia, Lussemburgo, Polonia, Danimarca, Turchia, Senegal, Tunisia, Marocco, Palestina, Bolivia, Brasile. Nel corso degli anni il Teatro dell’Argine è diventato un punto di riferimento in campo nazionale ed internazionale non solo sul piano artistico (premio della Critica 2006, premio Hystrio alla drammaturgia 2009, premio speciale Ubu 2011, premio della Critica 2015, premio Nico Garrone 2015, premio Ubu 2015, Premio della Critica 2017, Eolo Awards 2018, Premio Rete Critica 2021, il Premio Speciale Ubu 2020-21) ma anche nell’ideazione e realizzazione di progetti in cui il teatro si mette a disposizione di contesti interculturali, sociali, educativi e pedagogici.