 | Cordelia | marzo 2022 

TO THE MOON

Visto al Teatro Comunale di Vicenza di Silvia Gribaudi Con Salvatore Cappello, Nicola Simone Cisternino, Silvia Gribaudi, Riccardo Guratti, Fabio Magnani e Timothée-Aïna Meiffren

personalissimo universo, come esempio in vitro di

È un meschino destino quello che si ritrova davanti agli occhi L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello. Lo stesso che gli fa sentire la morte addosso, per una vita che sembra rivelarsi soltanto nel momento in cui gli viene diagnosticato un epitelioma sul labbro. Del dramma pirandelliano ci colpisce subito l’accurata scelta scenografica: un’ambientazione non più strutturata all’interno di un bar della stazione ferroviaria (del testo originale), bensì una galleria d’arte contemporanea dimessa, trasformata da Antonio Syxty con elementi eclettici, quadri appesi, piante, installazioni video, sedie accatastate e impacchettate alla “Christo”. Luogo simbolico dove le persone scorrono, vanno e vengono, ma talvolta si fermano e osservano, riflettono. Qui, dove capita un viaggiatore (Nicholas De Alcubierre) che perde la propria corsa del treno, osserviamo l’incontro con un uomo (Francesco Paolo Cosenza) smarrito negli abissi tortuosi del suo incerto destino. Anche la sua prosa finisce per smarrirsi tra i sedili della platea, mancante di quello slancio vitale, di quella intensità peculiare che permetterebbe al pubblico di addentrarsi nei misteri di un’esistenza tanto autentica quanto effimera.

In realtà tutto sembra fuggire e sfuggirci:

la proiezione video dei

Sei personaggi in cerca di autore

a inizio spettacolo, infatti, seppur nella sua coerenza, si rivela troppo lunga, difficile da cogliere sia nel suono sia nelle immagini poco definite. Lo spettatore così si protende in avanti, nel tentativo di afferrare una rappresentazione che rimane distante, cesellata ma impacchettata come le sedie immobili della scenografia.