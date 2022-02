Un bando per la formazione al Teatro di Roma

Proposte formative 2022

Bando di selezione

Nell’ambito delle proposte formative e di perfezionamento teatrale che il Teatro di Roma – Teatro Nazionale dedica ad attrici e attori già diplomati nelle principali scuole di recitazione italiane, prosegue l’attività nel 2022 con un progetto didattico articolato in laboratori tematici.

Requisiti di ammissione

Ai corsi possono accedere tutti i cittadini italiani e stranieri con un’ottima conoscenza della lingua italiana di età compresa tra i 20 e i 30 anni, diplomati in Scuole di Teatro o Cinema a conclusione di un corso di formazione della durata di almeno due anni.

Modalità di selezione

Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno pervenire all’Associazione Teatro di Roma esclusivamente in modalità online e dovranno essere corredate da:

dati anagrafici e recapiti;

sintetico curriculum vitae (con espressa dichiarazione di autorizzazione alla conservazione e al trattamento dei dati ai fini del D. Lgs. n. 193/2003 e successive modifiche e integrazioni);

dichiarazione sostitutiva del titolo di diploma rilasciato da una Scuola di Teatro o Cinema riconosciuta, con le caratteristiche di cui al punto che precede (vedi modello in allegato);

due fotografie colore (p.p. e figura intera);

indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla presente selezione.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 di Venerdì 11 febbraio 2022 al seguente indirizzo mail: scuola@teatrodiroma.net. Non sono ammesse altre modalità di spedizione.

La selezione consiste nella presentazione di un testo a scelta, brano di prosa, di poesia, una scena o un testo teatrale della durata massima di 5 minuti.

La commissione esaminatrice si riserva la possibilità di valutare l’idoneità dei candidati, convocandoli per un’audizione e per un successivo seminario introduttivo condotto dal curatore del laboratorio. La commissione sarà composta da professionisti del settore oltre che da referenti del Teatro di Roma.

Tra i criteri di ammissione, secondo le consuetudini accademiche, sarà presa in considerazione anche la composizione del gruppo.

Le audizioni si terranno, a partire da martedì 15 febbraio 2022, presso il Teatro di Roma.

L’esito della prima selezione, con espressa indicazione delle candidate e dei candidati ammesse/i al seminario introduttivo, verrà comunicato tramite e-mail.

Al termine delle selezioni, l’elenco definitivo delle attrici e degli attori ammessi alle attività complessive sarà pubblicato sul sito del Teatro di Roma.

La data di effettivo inizio delle attività e un primo calendario di impegni verranno comunicati in coincidenza con la pubblicazione dei risultati della selezione.

In ottemperanza alle misure atte al contenimento della diffusione e contagio da Covid-19 è disposto che l’accesso per selezioni e provini è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green Pass base, ottenuto oltre che con vaccino o a seguito di avvenuta guarigione da COVID-19 anche con tampone negativo; in ogni caso, è vietato accedere o permanere nei locali del Teatro con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Per tutta l’utenza che accede negli spazi gestiti dall’Associazione, anche per selezioni e provini, si ribadisce l’obbligo di utilizzo di mascherina facciale di tipo FFP2 ad eccezione durante la prova di recitazione.

Il presente comunicato viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Associazione Teatro di Roma: www.teatrodiroma.net e sarà scaricabile dal medesimo sito.

Per informazioni ed assistenza sulla selezione, i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica scuola@teatrodiroma.net.

scarica qui il Bando di selezione Proposte formative 2022 in formato pdf

scarica qui la dichiarazione sostitutiva in formato pdf

Roma, 28 gennaio 2022