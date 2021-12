Concorso di drammaturgia e traduzione Words Beyond

Il concorso ha una quota di iscrizione di 30 euro. Autrici e autori selezionati avranno un premio di 500 euro. Scade il 31 gennaio 2022

WORDS BEYOND – TRANSLATING BORDERS

Il Teatro degli Sterpi

in collaborazione con Hangar Teatri, Bottega Errante Edizioni, Mateârium – progetto di Servi di Scena, Unione dei Circoli Culturali Sloveni – Zveza Slovenskih Kulturnih Drustev

organizza il primo concorso di drammaturgia e traduzione aperto ai cittadini di Italia, Austria, Slovenia e Croazia.

Abbiamo tratto ispirazione dai naturali confini del Friuli Venezia Giulia con Austria, Slovenia e, più in generale, la penisola balcanica. Questa è una terra di non facile definizione, all’incrocio di diverse culture, etnie e nazioni. Ci è sembrato uno specchio perfetto del momento e del clima che stiamo vivendo, in continuo divenire e perenne movimento, una terra dai confini movibili per l’appunto. E allora chi siamo noi oggi? E dov’è, esattamente, che ci troviamo? Al confine di cosa?

Words Beyond valuterà i testi vincitori di 4 categorie: Italia, Austria, Slovenia e Croazia. I vincitori avranno un premio in denaro e alcuni estratti dei loro testi saranno letti durante la cerimonia di premiazione. In più per i vincitori di Austria, Slovenia e Croazia ci sarà la traduzione gratuita dei testi in italiano e, per tutti, la pubblicazione in una raccolta edita da Bottega Errante.

Info e bandi

