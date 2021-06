Lavoro: Teatro Stabile del Veneto cerca addetta/o alla produzione

IL TEATRO STABILE DEL VENETO CERCA UN ADDETTA/O ALLA PRODUZIONE TEATRALE

Padova, 21 giugno – AAA Addetta/o alla produzione teatrale cercasi. Nei giorni scorsi il Teatro Stabile del Veneto ha aperto un bando per la selezione di una risorsa addetta alla produzione da impiegare presso il Teatro Verdi di Padova con un contratto a tempo indeterminato full time.

La persona selezionata sarà impegnata in attività riguardanti la realizzazione e gestione di spettacoli, produzioni e coproduzioni di prosa, danza, musica e lirica e spettacolo dal vivo e verrà inserita all’interno delle aree produzione e programmazione del Teatro Stabile del Veneto attualmente coordinate da un 1°livello A Quadro e che lavorano a stretto contatto con la direzione artistica e l’executive manager dell’ente, per le seguenti attività:

• attività di supporto per tutte le funzioni dell’area (progettazione del piano di produzione, redazione dei contratti e incarichi con artisti, tecnici e collaboratori, richieste preventivi noleggi, trasporti, logistiche, servizi vari e predisposizione dei relativi contratti; elaborazione prospetti di acconti paghe, chiusura mese, orari di lavoro, richieste di autorizzazioni e permessi di enti pubblici e privati, redazione piano prove, verifica diritti di immagine e di copyright, etc. )

• Monitoraggio budget di produzione e controllo di gestione (es verifica piano prove, costi e ricavi recite). Collabora con l’area amministrazione del TSV.

• Assistenza operativa alle produzioni (allestimenti, riallestimenti e recite) con presenza nelle rappresentazioni in sede ed eventuali tournée e durante le prove. Collabora con le risorse interne ed esterne dedicate all’allestimento scenico, la logistica e tutta la parte artistica delle produzioni.

• Assistenza e supporto nella elaborazione e nell’inserimento dei dati per le richieste di finanziamento al Ministero dei Beni Culturali e monitoraggio del conseguimento dei parametri ministeriali. Collabora alle rendicontazioni dei progetti di produzione e coproduzione.

Il bando è pubblicato sul sito del Teatro Stabile del Veneto e la scadenza è prevista per il 5 luglio.

https://www.teatrostabileveneto.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/