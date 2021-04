La drammaturgia per la danza. Velia Papa di Marche Teatro

Babylon qui ospita una conversazione con Velia Papa, alla direzione artistica di Marche Teatro. Si parla di drammaturgia per la danza.



«Sul palcoscenico niente è casuale: ogni gesto, ogni minima contrazione di muscolo deve avere un senso. E questo senso è espresso dal corpo e dal linguaggio della scena nel suo complesso». Qual è la funzione del dramaturg nella creazione artistica della danza? Marche Teatro è parte di un progetto internazionale, Micro and Macro Dramaturgy in Dance che ha come obiettivo quello di far emergere nuovi dramaturg di danza attraverso una collaborazione con coreografi e altri artisti. Ne parliamo qui su Babylon con Velia Papa, cercando anche di capire quale sarà il futuro del teatro pubblico nel breve periodo, a seguito delle riaperture autunnali.

Babylon è un programma di Cusano Italia TV, curato e condotto da Francesca Pierri e Piercarlo Fabi. Con la collaborazione di Teatro e Critica. Qui il video della conversazione con Velia Papa, direttrice di Marche Teatro.

