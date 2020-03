Bando Ecole des Maîtres 2020, con Claudio Tolcachir

E’ online il bando della XXIX edizione dell’Ecole des Maîtres, la nuova edizione del Corso internazionale itinerante di perfezionamento teatrale ideato da Franco Quadri nel 1990, attualmente diretto e curato dai partner del progetto europeo CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (Italia) CREPA – Centre de Recherche et d’Expérimentation en Pédagogie Artistique (CFWB/Belgio) Teatro Nacional D. Maria II, TAGV – Teatro Académico de Gil Vicente (Portogallo), La Comédie de Reims – Centre Dramatique National, Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie (Francia). Il progetto ha il sostegno di MiBACT – Direzione Generale Spettacolo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli (Italia) , con la partecipazione, per l’Italia, di Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, Short Theatre, Teatro di Roma, ERPAC – Ente Regionale Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia (Italia).

Il bando – pubblicato sul sito www.cssudine.it – si rivolge a giovani attori di età compresa fra i 24 e i 35 anni di Italia, Francia, Belgio e Portogallo. Le loro candidature dovranno pervenire entro il 9 aprile tramite la compilazione dell’apposito modulo on line seguendo le relative indicazioni e istruzioni.

I requisiti richiesti sono il possesso di un diploma di scuola d’arte drammatica di rilevanza nazionale o esperienza professionale equivalente e l’aver esercitato almeno due anni di attività scenica professionale oltre al lavoro svolto nella scuola, e non aver partecipato a precedenti edizioni dell’Ecole des Maîtres.

Alla guida dell’Ecole des Maîtres ci sarà per questa edizione il drammaturgo, regista e attore argentino Claudio Tolcachir.

Rappresentato in più di venti Paesi e tradotto in sei lingue, dal 2001 Tolcachir dirige, insieme all’omonima compagnia da lui fondata nel 1998, lo spazio culturale Timbre 4, a Buenos Aires. Ha una pluriennale esperienza come pedagogo e ha tenuto seminari di perfezionamento in Italia (in due edizioni della Biennale di Venezia), Francia, Spagna, Cile, Brasile, Uruguay, Perú e Stati Uniti.

Durante l’Ecole, Claudio Tolcachir lavorerà con gli allievi ad un progetto intitolato “La creazione accidentale”.

“Credo in un teatro che vibra, latente, pericoloso, in cui quello che è più significativo non affiora in superficie”, dichiara il nuovo maestro dell’Ecole.

“E attraverso questo percorso, desidero aiutare ognuno degli allievi a scoprire parti non transitate della propria natura. Vorrei accompagnarli nell’esplorazione di una creatività flessibile e delicata; costruire insieme un cammino nel vuoto, che ci permetta una creazione libera da strutture preconcette, legate a ciò che già conosciamo”.

Il corso avrà la durata complessiva di 40 giorni e si svilupperà in 13 giorni di lavoro a Udine – dal 28 agosto all’8 settembre – e proseguirà con fasi di lavoro e di presentazione pubblica nelle diverse sedi europee del progetto. Sarà a Roma dal 9 all’11 settembre e dopo una pausa di 10 giorni, a Lisbona il 25 e 26 settembre, a Coimbra dal 27 al 29 settembre, a Liegi dal 30 settembre al 3 ottobre, a Caen dal 4 al 12 ottobre e a Reims dal 13 al 17 ottobre 2020.

Gli attori selezionati per partecipare a questa XXIX edizione saranno sedici, quattro attori/attrici ammessi per ciascun Paese partner dell’Ecole des Maîtres.

La preselezione degli attori partecipanti sarà effettuata sulla base della documentazione inviata; la commissione selezionatrice italiana convocherà alcuni candidati per un’audizione che si terrà il 28 maggio 2020 a Roma.