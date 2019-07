Bando Cross Award 2019. 4000 euro a 4 progetti da produrre

CROSS Award 2019

DEADLINE 6 SETTEMBRE 2019

LIS Lab Performing Arts in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Ricola indice la quinta edizione del bando internazionale CROSS Award rivolto ad artisti e compagnie nel campo della performance e della musica, con un’attenzione particolare alle produzioni centrate sullo stretto rapporto tra composizione musicale e azione sulla scena.

Il premio ha l’obiettivo di stimolare l’indagine e l’espressione artistica relative all’unione di stili e generi differenti, valutando come fattori premiali le pratiche multi-linguaggio e la commistione di tecniche e codici afferenti le diverse arti performative. L’obiettivo del concorso è di individuare nuove produzioni – tassativamente inedite – che mettano in dialogo i linguaggi del corpo e dell’azione scenica con la composizione musicale, senza restrizioni e vincoli di genere, categoria o pratica. Inoltre CROSS sosterrà le produzioni che privilegeranno il rapporto con il territorio sia attraverso progetti che trattino il tema del paesaggio, tematiche in generale ambientali o che possano incontrare la comunità. Non ci sono limiti alle modalità di condivisione con il territorio, per le pratiche e le discipline artistiche.

Il bando è rivolto a singoli artisti, professionisti e compagnie. Il progetto deve essere presentato come produzione in grado di svilupparsi durante la fase di residenza e che possa comprendere diverse pratiche espressive (a titolo di esempio: danza, composizione ed esecuzione musicale, dj-set, sonorizzazione dal vivo, composizione di colonna sonora, attività di rumorista, teatro, body performance, canto, new technologies, video arte, fotografia, motion-capture, readings, site-specific design).

I 4 progetti selezionati per la quinta edizione di CROSS Award verranno ospitati durante il 2020 per una residenza di 16 giorni a Verbania (VB) a cui verrà assegnato un fee per la produzione di € 4000.00 ciascuno.

INFO

e-mail: info@crossproject.it

website: www.crossproject.it