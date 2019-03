Bando Ecole des Maîtres 2019, con Angélica Liddell

partner di progetto e direzione artistica CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (Italia), CREPA – Centre de Recherche et d’Expérimentation en Pédagogie Artistique (CFWB/Belgio), Teatro Nacional D. Maria II, TAGV – Teatro Académico de Gil Vicente (Portogallo), La Comédie de Reims – Centre Dramatique National, Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie (Francia)

con il sostegno di MiBAC – Direzione Generale Spettacolo dal vivo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport e solidarietà (Italia)

con la partecipazione di Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, Short Theatre, Teatro di Roma, ERPAC – Ente Regionale Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia (Italia); Théâtre de Liège – Centre européen de création théâtrale et chorégraphique, Centre des Arts scéniques, Ministère de la Communauté française – Service général des Arts de la scène, Wallonie-Bruxelles International (CFWB/Belgio); Ministère de la Culture et de la Communication, Fonds d’Assurance Formation des Activités du Spectacle (Francia); Universidade de Coimbra (Portogallo)

L’Ecole des Maîtres è un progetto di formazione teatrale avanzata ideato da Franco Quadri nel 1990.

Nel 2019 il progetto arriva alla sua ventottesima edizione.

Obiettivo formativo dell’Ecole des Maîtres è innescare una relazione fra giovani attori, formatisi nelle accademie d’arte drammatica e nelle scuole di teatro d’Europa già attivi come professionisti, e rinomati registi della scena internazionale, per dare vita a un’esperienza di lavoro fortemente finalizzata al confronto e allo scambio di competenze sui metodi e le pratiche di messinscena, partendo da testi, lingue e linguaggi artistici differenti, nel corso di atelier a carattere itinerante.

Alla guida dell’Ecole des Maîtres ci sarà per questa edizione la drammaturga, regista e attrice spagnola Angélica Liddell.

Durante l’Ecole, Angélica Liddell lavorerà con gli allievi ad un progetto intitolato “Il nervo del rospo”.



LE TAPPE DI LAVORO DELLA XXVIII EDIZIONE DELL’ECOLE DES MAÎTRES



Il corso si svilupperà in 16 giorni di lavoro intensivo a Udine – dal 23 agosto al 7 settembre – e proseguirà con fasi di lavoro e di presentazione pubblica nelle diverse sedi europee del progetto. Sarà a Roma dall’8 all’11 settembre, a Lisbona dal 12 al 15 settembre, a Coimbra dal 16 al 19 settembre, a Liegi dal 20 al 23 settembre e a Caen dal 24 al 27 settembre.

Il corso sarà tenuto in lingua spagnola senza interpreti.

Le domande per l’ammissione alle selezioni dell’Ecole des Maîtres dovranno pervenire tramite e-mail entro il 19 aprile 2019 .

Gli attori selezionati per partecipare a questa XXVIII edizione saranno sedici, quattro attori/attrici ammessi per ciascun Paese partner dell’Ecole des Maîtres.

Ogni paese selezionerà 6 candidati, che dovranno realizzare un breve video di non più di tre minutisu uno dei capitoli del libro di Foucault.

Angélica Liddell selezionerà, sulla base dei video, i quattro partecipanti per ogni paese.

Condizioni e requisiti per partecipare alle selezioni

della XXVIII edizione dell’Ecole des Maîtres

età compresa tra i ventiquattro e i trentacinque anni;

diploma di una scuola d’arte drammatica di rilevanza nazionale o esperienza professionale equivalente;

esercizio almeno biennale di un’attività scenica professionale oltre al lavoro svolto nella scuola;

non aver partecipato a precedenti edizioni dell’Ecole des Maîtres, del Progetto Thierry Salmon e de La Nouvelle Ecole des Maîtres.

Richieste per i partecipanti alle selezioni.

la lettura di “Storia della follia nell’età classica” di Michel Foucault;

la conoscenza della lingua spagnola;

un buon tono fisico;

la disponibilità a rappresentare eventuali scene di nudo e con contenuto sessuale.



Ogni aspirante dovrà presentare un dossier comprendente:

domanda di ammissione in allegato compilata e firmata, completa di dichiarazione di impegno, in caso di ammissione, a frequentare il corso per la sua intera durata senza interruzioni;

curriculum professionale dettagliato;

lettera di motivazione

foto ritratto (max 3 foto) in alta definizione e in formato jpeg;

fotocopia leggibile di un documento di identità;

Norme generali

Le domande, corredate degli allegati, dovranno essere inviate tramite e-mail entro il 19 aprile 2019 alla Segreteria Ecole des Maîtres – CSS Teatro stabile di innovazione del FVG soniabrigandi@cssudine.it

Una e-mail di risposta confermerà la ricezione ufficiale della domanda;

La candidatura sarà pertanto da considerarsi valida solo se si è ricevuta la conferma di ricezione dei materiali.

La preselezione degli attori partecipanti sarà effettuata sulla base della documentazione inviata; la commissione selezionatrice convocherà alcuni candidati per un’audizione che si terrà il 15 maggio 2019a Roma. Per l’audizione i candidati sono tenuti a portare un monologo della durata massima di 10 minuti.

Le spese per gli eventuali trasferimenti e il soggiorno nella sede della pre-selezione saranno a carico del candidato stesso.

Ai 4 candidati italiani selezionati sarà assicurata la frequenza gratuita al corso, l’ospitalità (vitto e alloggio in camera doppia) nelle sedi del corso e i costi di viaggio tra le diverse sedi di lavoro.

Bando Ecole des Maîtres 2019

Domanda ammissione

