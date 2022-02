Il Comune di Padova, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Circuito Regionale Arteven, indice la tredicesima edizione del Premio Internazionale Prospettiva Danza 2022, ideato e diretto da Laura Pulin, nell’ambito del progetto Prospettiva Danza Teatro 2022.

Chi può partecipare

Possono partecipare coreografi di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento dell’iscrizione.

Modalità di partecipazione

Per concorrere è necessario compilare con attenzione in ogni sua parte il modulo di iscrizione sul sito www.prospettivadanzateatro.it entro e non oltre il 23 APRILE 2022. Non sarà ammessa documentazione incompleta.

In particolare:

Titolo e breve descrizione del progetto; Link al video di presentazione della propria opera (Youtube o Vimeo); Curriculum vitae del coreografo e di ogni collaboratore artistico (la cui età non potrà essere inferiore ai 18 anni);

I progetti candidati possono essere creazioni già precedentemente presentate in pubblico in forma di studio o in corso di realizzazione. Tutti i partecipanti dei gruppi selezionati per la fase finale dovranno impegnarsi a produrre un certificato medico non agonistico (certificazione medica di sana e robusta costituzione).

Il progetto che verrà decretato vincitore nell’edizione 2022 dovrà essere presentato, nella sua interezza e in anteprima per il Veneto, durante l’edizione 2023 del Festival (durata minima 50 minuti).

Commissione

La Commissione di valutazione nella fase di preselezione, sarà composta da coreografi, direttori artistici, direttori di teatri e operatori del settore, il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere un colloquio via Skype con i candidati. La composizione della Commissione verrà resa nota sul sito www.prospettivadanzateatro.it

Criteri

La Commissione terrà conto nella sua valutazione dei seguenti elementi:

originalità dell’idea coreografica

esperienza artistica e curriculum

potenzialità di sviluppo artistico del progetto presentato

Fasi del Concorso

Il concorso si articolerà in 4 fasi:

Scadenza presentazione della candidatura ( entro le ore 23:59 del 23 aprile 2022 )

) Presentazione dal vivo del progetto candidato in occasione delle giornate e nelle sedi indicate nel bando (fase facoltativa)

Comunicazione dei risultati degli 8 coreografi finalisti (23 luglio 2022)

Nomina del coreografo vincitore (15 e 16 ottobre 2022)

Il Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro offre l’opportunità per i coreografi in fase di preselezione : la presentazione dal vivo del progetto candidato al Premio di fronte a una commissione dedicata con la quale il coreografo avrà la possibilità di confrontarsi.

Sedi e orari

Moncalvo , 10 maggio 2022 alle ore 12.00 presso Orsolina 28 (Str. Caminata, 28, 14036 Moncalvo – possibilità di trasporto dalla stazione di Asti);

, 10 maggio 2022 alle ore 12.00 presso Orsolina 28 (Str. Caminata, 28, 14036 Moncalvo – possibilità di trasporto dalla stazione di Asti); Milano, 21 maggio 2022 alle ore 12:00 presso la sala teatrale della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi diretta da Giampiero Solari, in collaborazione con il Corso Danzatore (Via Salasco 4, 20136 Milano);

21 maggio 2022 alle ore 12:00 presso la sala teatrale della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi diretta da Giampiero Solari, in collaborazione con il Corso Danzatore (Via Salasco 4, 20136 Milano); Firenze , 28 maggio 2022 alle ore 12:00 presso Light Box – Opus Performing Space (via Ugo Foscolo 6, 50124 Firenze);

, 28 maggio 2022 alle ore 12:00 presso Light Box – Opus Performing Space (via Ugo Foscolo 6, 50124 Firenze); Catania , 28 maggio 2022 ore 12:00 presso Scenario Pubblico / Centro Nazionale di Produzione della Danza (via Teatro Massimo 16, 95131 Catania);

, 28 maggio 2022 ore 12:00 presso Scenario Pubblico / Centro Nazionale di Produzione della Danza (via Teatro Massimo 16, 95131 Catania); Roma, 12 giungo 2022 ore 14:30 presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo nell’ambito di Fuori Programma Festival (via Ostuni 8, 00171 Roma);

I candidati interessati dovranno indicare, in fase di iscrizione tramite l’apposita form, la propria preferenza di sede. Ulteriori dettagli saranno comunicati quanto prima sul sito www.prospettivadanzateatro.it

PRESELEZIONE

La Commissione selezionerà 8 coreografi, che in qualità di finalisti, saranno presenti a Padova nei giorni 15 e 16 ottobre 2022 per esibirsi dal vivo davanti alla Giuria presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale G. Verdi. Per costoro è previsto un rimborso forfettario di Euro 200,00 (duecento) a compagnia a parziale copertura dei costi. Ciascun coreografo finalista dovrà inviare l’elenco componenti della compagnia e copia dei giustificativi di spesa al seguente indirizzo email: pagamenti@arteven.it. Il progetto presentato dovrà essere una coreografia di danza contemporanea della durata minima di 15 minuti e massima di 25 minuti, composta da un numero minimo di due danzatori/interpreti in scena. L’esito della preselezione con i nominativi degli 8 coreografi finalisti verrà pubblicato sul sito www.prospettivadanzateatro.it entro il 23 LUGLIO 2022. Non sarà data alcuna comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.

NOMINA DEL COREOGRAFO VINCITORE

La Commissione procederà alla valutazione degli 8 finalisti il 15 ottobre 2022 secondo una scaletta che verrà concordata con i coreografi in base alle esigenze tecniche. Il mattino del giorno seguente – il 16 ottobre – gli 8 coreografi incontreranno la giuria per un confronto. A seguire saranno selezionati i 4 lavori che verranno presentati al pubblico nel pomeriggio. Al termine della serata la Giuria premierà il vincitore.

PREMIAZIONE

Il vincitore riceverà il Premio Prospettiva Danza 2022, che consiste in:

Euro 5.000,00 (cinquemila) al lordo delle ritenute fiscali di legge

una settimana di residenza coreografica che si terrà a Padova. Il periodo sarà concordato tra le parti.

una recita durante il Festival Prospettiva Danza Teatro 2023 per la quale è previsto un cachet di Euro 800,00 (ottocento).

Norme generali

L’invio dei materiali vale come liberatoria per l’utilizzo degli stessi a soli fini di promozionali. L’organizzazione potrà decidere su questioni di dettaglio operative, non previste nel presente regolamento. Il vincitore si impegna a citare nei materiali divulgativi, stampa, sito e canali social network che riguardano il progetto vincitore la dicitura “vincitore del Premio Internazionale Prospettiva Danza 2022”.

Informazioni

Per qualsiasi informazione o chiarimento

www.prospettivadanzateatro.it

premio@prospettivadanzateatro.it

+39 347 7523160