Rete Critica torna a Padova per la X edizione del Premio

Dopo la versione digitale del 2020, Rete Critica grazie alla collaborazione con Teatro Stabile del Veneto torna al Teatro Verdi di Padova il 3 e 4 dicembre 2021, per festeggiare la X edizione.

Dal 2011 Rete Critica, la rete dei blog e siti web indipendenti di informazione e critica teatrale, segnala l’avanguardia della scena teatrale italiana. In questi ultimi anni di incertezza la Rete si è interrogata sul proprio ruolo, iniziando una mappatura dei progetti che abbiano saputo rappresentare e incarnare il cambiamento che stiamo vivendo, guardando verso il futuro per superare una fase difficile per il settore culturale. Torna quindi il Premio, in una versione nuova e condensata in due giornate, in cui i quattro finalisti presenteranno al pubblico i loro lavori più rappresentativi e innovativi. Le testate hanno dedicato particolare attenzione a progetti e percorsi – artistici, progettuali, organizzativi – che abbiano messo al centro la ricostruzione di una comunità culturale, sociale e teatrale in un tempo in cui le relazioni e le opportunità per i lavoratori dello spettacolo sono state messe a dura prova. I più votati dalla Rete sono stati:

KANTERSTRASSE, per il lavoro di formazione del pubblico con il Festival Diffusioni nella provincia aretina, per l’alta qualità della proposta digitale OZz nei tempi di chiusura e per il percorso artistico originale, capace di rileggere i classici trovando i sentieri dell’ironia e dell’assurdo, dimostrando anche il dinamismo del teatro ragazzi;

KEPLER-452, compagnia che ha reagito alle sfide della pandemia con una serie di progetti teatrali innovativi, allargando le frontiere del teatro e mettendosi alla prova: da Consegne, spettacolo in stile runner realizzato in pieno lockdown, a una regia a distanza con Comizi d’Amore, fino all’ultimo lavoro Gli Altri;

RESIDENZE DIGITALI, progetto promosso da Armunia e Capotrave/Kilowatt che hanno reinventato le loro residenze artistiche traslocandole nel territorio informatico, stimolando ibridazioni e nuove connessioni con il pubblico teatrale;

TEATRO DELL’ARGINE con il progetto POLITICO POETICO, con cui la compagnia conferma la qualità insieme visionaria e pragmatica della propria progettualità, con particolare attenzione e sensibilità al mondo dell’adolescenza. Per il progetto hanno coinvolto oltre 500 studenti del bolognese.

In occasione della decima edizione del Premio Rete Critica verrà proiettato, per la prima volta in presenza lo short-doc sulle prime dieci edizioni, a cura di Simone Pacini, scritto e diretto da Andrea Esposito. Sarà un’occasione per ripercorrere la storia e l’origine del Premio fin dalla sua prima edizione attraverso le immagini e le testimonianze dei vincitori e di coloro che hanno animato questo appuntamento.

Nel documentario si trovano gli interventi di Oliviero Ponte di Pino, Massimo Ongaro e di artisti, compagnie e progetti vincitori: citiamo tra gli altri Gianni Farina di Menoventi (2011), Daniele Timpano (2012), Armando Punzo e Archivio Zeta (2014), Case Matte e Puglia Off (2015), Davide Lorenzo Palla e Zona K (2016), NEST Napoli Est Teatro e Mario Gelardi del Nuovo Teatro Sanità (2017), Kepler-452 (2018) e Stefano Tè del Teatro dei Venti (2019).

Programma:

Venerdì 3 dicembre

Ore 18.00

KANTERSTRASSE | PROMESSI SPOSI

Sala del ridotto

→ A seguire, incontro con la compagnia

Dalle ore 20.00

TEATRO DELL’ARGINE | Percorso VR POLITICO POETICO – IL LABIRINTO (per uno spettatore alla volta)

Teatro Verdi

Ore 21.00

KEPLER 452 | GLI ALTRI

Sala del ridotto

→ A seguire, incontro con la compagnia

Sabato 4 dicembre

Dalle ore 10.00

TEATRO DELL’ARGINE | Percorso VR POLITICO POETICO – IL LABIRINTO (per uno spettatore alla volta)

Teatro Verdi

Ore 14.00

Incontro con la compagnia del TEATRO DELL’ARGINE

Sala del ridotto

Ore 14.30

Incontro con RESIDENZE DIGITALI

Sala del ridotto

Ore 16.00

Presentazione Short Doc dedicato ai 10 anni di Rete Critica

A seguire LA PREMIAZIONE

Sala del ridotto

Per info: retecritica.wordpress.com

Mail p remioretecritica@gmail.com

FB @retecritica

Teatro Stabile del Veneto





Ogni giorno Teatro e Critica seleziona le migliori news, opportunità lavorative e di formazione e le propone ai suoi lettori in forma totalmente gratuita e immediata. È un lavoro quotidiano che svolgiamo da più di 10 anni grazie al quale tanti professionisti hanno partecipato a importanti provini, bandi o percorsi di formazione.

Se pensi che tutto questo sia utile, che ne dici di sostenerci con un piccolo contributo che ci permetta di mantenere gratuita e aperta la sezione Opportunità!?