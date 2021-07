Residenze Toscana Terra Accogliente, bando 2021

18 Residenze Toscane, 3 soggetti della Produzione, 1 Circuito Regionale, alla ricerca di 6 nuovi progetti artistici da ospitare per 240 giornate di lavoro e sostenere con 7100 euro per ogni progetto. Questi i numeri di Toscana Terra Accogliente , ovvero uno dei più innovativi e interessanti progetti del sistema teatrale regionale e nazionale, nato da Rat, la rete delle Residenze Artistiche della Regione Toscana, che lancia per la seconda annualità il bando rivolto al sostegno, in termini di produzione e circuitazione, di sei nuovi progetti artistici, proposti sia artisti singoli, o gruppi, senza limiti di età, residenti in Italia o in altri Paesi, di cui sia evidente la natura professionale.

I soggetti RAT che aderiscono all’azione sono: Anghiari Dance Hub, Archetipo, Armunia, CapoTrave/Kilowatt, Catalyst, Consorzio Coreografi Danza d’Autore, Giallomare, Kanterstrasse, Kinkaleri, Murmuris, Officine Papage, Pilar Ternera, Sosta Palmizi, Straligut, Teatro delle Donne, Teatrino dei Fondi, Teatro Popolare d’Arte, Versiliadanza. e dai partner : Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Teatro Metastasio Stabile della Toscana, Virgilio Sieni Centro di Produzione Nazionale, Fondazione Fabbrica Europa. Toscana Terra Accogliente si avvale del contributo di Coop Unicoop Firenze. La scadenza del bando è prevista per giovedì 9 settembre 2021 e i progetti possono essere proposti attraverso il form online sulla piattaforma Sonar (www.ilsonar.it)

