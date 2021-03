Selezione artisti-performer per “Ho visto Maradona” di Daniel Pennac

Scade il 15 aprile la call di Compagnie mia – mouvement international artistique seleziona Artisti-Performers (attori, attrici, cantanti, musicisti, danzatori, circensi) per l’allestimento dello spettacolo-evento HO VISTO MARADONA di e con DANIEL PENNAC, regia CLARA BAUER che verrà programmato nell’ambito dell’edizione 2021 del Campania Teatro Festival.

Il progetto è dichiaratamente pensato per essere costruito in sintonia e collaborazione con diversi ambiti artistici, culturali e lavorativi della città di Napoli. Un incontro di culture, esperienze, relazioni, umanità. Daniel Pennac darà forma al “Mondo Maradona” dagli aneddoti ai momenti vitali che lo hanno reso parte della nostra vita. Perché come qualcuno ha detto, “quello che Maradona ha fatto con la sua vita non è importante, ciò che conta è quello che ha fatto con la nostra”.





Gli Artisti individuati dovranno garantire la propria disponibilità per tutto il periodo di prove dal 2 Luglio al 10 Luglio 2021, con debutto l’11 Luglio 2021 con la possibilità di ampliare la disponibilità per incontri individuali a partire dal 23 giugno.





Requisiti di ammissibilità e modalità di presentazione della domanda:





Sono ammessi alla selezione candidati maggiorenni, italiani o stranieri;

è rigorosamente richiesto di essere residenti o domiciliati a Napoli.





La domanda di candidatura dovrà comprendere:





– curriculum professionale in formato pdf (completo di dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzo email)





– 2 fotografie in formato jpeg (un primo piano e una figura intera)





– selftape della durata massima di 3 minuti con breve presentazione (nome, cognome, età, provenienza, professione) e breve performance del candidato (vedi spiegazione di seguito) da inviare in formato mp4 attraverso Wetransfer o altri servizi di trasferimento dati





– liberatoria (scaricare in questa pagina, compilare ed allegare)





Chiediamo ai candidati di raccontare artisticamente nel selftape “cosa ha fatto Maradona con la loro vita” ovvero raccontare in modo libero e personale come la figura di Maradona ha influito, cambiato, accompagnato una parte della loro vita. Questo breve racconto può essere reale o immaginario.

La candidatura completa di tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata a pennachovistomaradona@gmail.com entro il 15 aprile 2021.