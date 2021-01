Bando per under 35 Premio Pollinefest 2021

INFORMAZIONI GENERALI

Nel 2016 la Compagnia Matutateatro decide di creare una breve rassegna primaverile dedicata alla scena emergente per tornare a programmare nella propria sede storica: il MAT spazio_teatro a Sezze (LT). Il piccolissimo teatro, che negli anni aveva ospitato il meglio della scena contemporanea nazionale (Fortebraccio Teatro, Forsini/Timpano, Fibre Parallele, Ilaria Drago, Andrea Cosentino per citarne alcuni) diventa così la sede di POLLINE. Nel 2018 la rassegna viene trasformata in un Festival breve e denso, un week-end, quattro giorni di spettacoli, concerti e incontri.

Nel 2021, dopo la forzata edizione web del 2020, POLLINEfest si rinnova e cambia nuovamente forma inserendo al suo interno un premio destinato a compagnie under 35.

Il presente bando è rivolto alla selezione di 3 spettacoli da tenersi nell’ambito di POLLINEfest 2021 dal 22 al 25 aprile 2021 a Sezze (LT) presso il MAT spazio_teatro e/o in altri luoghi che andranno definiti in base alle normative per la salvaguardia della sicurezza e le misure anti-covid vigenti nel periodo a ridosso delle date di programmazione. Si precisa che le date potrebbero subire delle variazioni.

DESTINATARI E REQUISITI

Possono concorrere compagnie o singoli artisti operanti con finalità professionali nel teatro o nella danza, di età pari o inferiore a 35 anni (in caso di compagnia, tutti i componenti devono rispettare tale requisito. No media di età). Tale requisito deve essere mantenuto fino al 25 aprile 2021.

Le compagnie o i singoli artisti possono candidare un solo spettacolo che deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:

Non aver già vinto altri premi;

Non essere già andato in scena nei festival aderenti al network RisoNanze! di seguito riportati: Dominio Pubblico – La città degli under 25, Direction Under30, Festival 2030, Strabismi, CastellinAria – Festival di teatro pop, Arezzo Crowd Festival;

Avere un allestimento tale da potersi svolgere agevolmente nel MAT spazio_teatro (vedi Allegato 1 – Scheda Tecnica MAT spazio_teatro );

Essere in grado di presentare regolare fattura e di adempiere agli obblighi di agibilità;

ISCRIZIONE E MATERIALI RICHIESTI

Per candidare il proprio spettacolo occorre inviare entro e non oltre le ore 12,00 dell’ 11 febbraio 2021 alla mail info@pollinefest.it i seguenti materiali:

Scheda Artistica e Tecnica dello spettacolo;

Dichiarazione accettazione vincoli tecnici e organizzativi (Allegato 1);

Video integrale dello spettacolo caricato esclusivamente su YouTube o Vimeo in modalità di visualizzazione pubblica, in modalità di visualizzazione “non in elenco” o in modalità privata indicando la password. N.B. Solo in caso di debutto si accettano video di prove. Indicare che si tratta di un debutto nella scheda artistica

Scansione documenti identità. È richiesto un unico file in formato PDF contenente tutti i documenti d’identità (fronte e retro) dei componenti della compagnia indicati.

Max 6 fotografie dello spettacolo in buona risoluzione.

Inoltre alle compagnie è richiesto di seguire le pagine Instagram e Facebook del festival e di creare una story in cui viene manifestata la partecipazione al bando. Nella story va taggato @pollinefest. Il contenuto della story è libero e non è soggetto ad alcun giudizio. Si specifica che il follow sulla pagina e la story NON sono vincolanti ai fini della selezione ma sono molto graditi!

L’iscrizione al Premio POLLINEfest2021 costituisce un impegno vincolante alla rappresentazione dello spettacolo candidato presso il MAT spazio_Teatro di Sezze, qualora venga selezionato fra i 3 spettacoli finalisti. Le date da mantenere libere sono il 23, 24, 25 aprile 2021.

SELEZIONE, GIURIA E VOTAZIONE

La selezione dei 3 spettacoli è affidata alla direzione artistica e all’organizzazione del festival. Il giudizio è insindacabile.

I 3 spettacoli selezionati andranno in scena il 23 e il 24 aprile davanti ad una giuria composta da membri dei festival aderenti al network RisoNanze! e dalle loro direzioni artistiche partecipate. Nello specifico:

– 2 rappresentanti di Dominio Pubblico – La città degli under 25 (Roma)

– 2 rappresentanti di Festival 2030 (Bologna)

– 2 rappresentanti di Strabismi (Cannara, Foligno)

– 2 rappresentanti di Arezzo Crowd festival (Arezzo)

– 2 rappresentanti della Compagnia Matutateatro

A questi si potranno aggiungere altri giurati provenienti dai festival aderenti al network.

La giuria sarà presieduta da un rappresentante di Theatron2.0 e uno di CastellinAria i quali si occuperanno di coordinare i lavori. I due presidenti non hanno diritto di voto.

Ogni giurato dopo aver visto tutti gli spettacoli in concorso voterà il suo preferito. Non è prevista l’astensione al voto. Accanto al voto dei giurati è previsto il voto del pubblico che ogni sera sarà chiamato a dare un feedback sullo spettacolo che ha visto. Ogni spettatore di quella serata risponderà alla domanda “Quanto ti è piaciuto questo spettacolo?”. Risponderà in termini numerici: 1=poco, 2=abbastanza, 3=molto. Lo spettacolo col punteggio più alto sarà quello votato dal pubblico.

La somma dei voti dei giurati + il votato dal pubblico decreterà il vincitore. In caso di pari merito a due si procederà ad una seconda votazione alla quale concorreranno solo i due spettacoli in parità. In caso di ulteriore parità vincerà quello che tra i due ha ottenuto il punteggio più alto nella votazione del pubblico. In caso di pari merito a tre verrà eliminato lo spettacolo con il punteggio più basso nella votazione del pubblico e poi si procederà come nel caso del pari merito a due.

PREMIO

Lo spettacolo vincitore si aggiudica un premio in denaro pari a € 500,00+iva + 1 replica a cachet in data da concordare nell’ambito della rassegna Concentrica // Spettacoli in Orbita organizzata dal Teatro della Caduta fra Piemonte e Liguria. Inoltre l’impresa culturale Theatron 2.0 pubblicherà sulla propria webzine la drammaturgia dello spettacolo vincitore e un’intervista alla compagnia.

Gli altri due spettacoli riceveranno un gettone di presenza pari a € 100,00+iva.

Premio e gettoni di presenza verranno corrisposti dietro emissione di regolare fattura. Nella fattura va riportata una dicitura specifica che verrà comunicata in fase di pagamento.

ACCORDI ORGANIZZATIVI

Prima di tutto si invitano le compagnie a guardare con attenzione la scheda tecnica (allegato 2). Inoltre è vivamente consigliato andare a vedere le foto dello spazio e delle altre edizioni di POLLINEfest sulle pagine facebook del festival e del MAT spazio_teatro

Data e orario di rappresentazione dello spettacolo sarà concordato con l’organizzazione la quale si riserva comunque l’ultima decisione in merito. Si invitano le compagnie a far presenti eventuali esigenze. Ad esclusione della propria giornata di spettacolo e della giornata di premiazione, non è richiesta la presenza fissa di tutti i componenti delle compagnie, sebbene sia molto gradita.

Non è previsto compenso per la rappresentazione dello spettacolo.

Le schede tecniche degli spettacoli devono essere adatte alle particolari condizioni tecniche del MAT spazio_teatro o comunque disponibili ad essere rimodulate. Per l’allestimento dello spettacolo è messo a disposizione un tecnico di riferimento che non si occupa però di seguire lo spettacolo. La compagnia deve garantire autonomia dal punto di vista tecnico.

Gli oneri SIAE sono a carico dell’organizzazione. Sarà richiesto di indicare se lo spettacolo è registrato, l’elenco delle musiche sotto tutela e il nome della compagnia esecutrice a cui intestare il borderò.

Gli oneri di agibilità Ex-Enpals sono a carico della compagnia.

Al momento dell’arrivo tutti i componenti della compagnia sono tenuti a compilare e firmare una autocertificazione per la gestione dell’emergenza Covid-19.

L’organizzazione garantisce alle compagnie selezionate:

• L’alloggio (anche in forma di ospitalità) nei giorni 23, 24, 25 aprile 2021.

• Le colazioni, i pranzi e le cene nei giorni 23, 24, 25 aprile 2021; si specifica che pranzi e cene sono generalmente dei momenti di convivialità in cui si mangia tutti insieme, compagnie, organizzazione e spesso anche il pubblico. Nel caso in cui tali momenti risultino soggetti a restrizioni causate dalla situazione sanitaria nazionale, l’organizzazione si impegna comunque a garantire i pasti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione per la diffusione del covid-19.

Le spese di viaggio e ogni altra spesa di vitto e alloggio è da considerarsi a carico della compagnia stessa.

L’organizzazione declina ogni responsabilità in merito a eventuali danni o infortuni degli artisti, dei loro collaboratori e di terzi, danni o furti relativi al materiale scenico e delle opere.

Gli spettacoli finalisti si impegnano ad utilizzare in tutti i materiali pubblicitari, anche futuri, la dicitura “Finalista POLLINEfest2021”. Lo spettacolo vincitore si impegna ad utilizzare la dicitura “Vincitore POLLINEfest2021”. Tutti i finalisti verranno segnalati alle altre realtà coinvolte nel Network RisoNanze!; solo due invece entreranno a far parte del Dossier RisoNanze! 2021.

EMERGENZA COVID-19

Qualora l’emergenza covid-19 sia ancora pienamente in atto, con le stesse restrizioni attuali, l’organizzazione si impegna a riprogrammare il festival nei mesi estivi. Tuttavia la riprogrammazione del festival non è garantita. Nel caso in cui si verifichi tale ipotesi, verrà chiesta disponibilità alle compagnie selezionate. Laddove le disponibilità siano incompatibili verrà ripescato un spettacolo fra quelli che hanno risposto al presente bando.

CONTATTI

Coordinamento

Alessandro Balestrieri

+39 320 01 40 620

info@pollinefest.it

www.pollinefest.it

