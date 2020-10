Teatro di Napoli: Premio Leo De Berardinis, 30 mila euro agli under 35

PREMIO LEO DE BERARDINIS PER ARTISTI E COMPAGNIE UNDER 35

Il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale pubblica un bando a sostegno della produzione teatrale di compagnie e artisti Under 35 per promuovere nuovi talenti emergenti operativi sul territorio regionale.

Il bando prevede un contributo economico e un tutoraggio produttivo a sostegno dei progetti selezionati.

Saranno selezionati 3 progetti di nuova creazione, due dei quali saranno programmati al Ridotto del Teatro Mercadante, ed uno, selezionato per il suo particolare carattere interdisciplinare, sarà programmato al Museo Madre.

Il presente bando viene pubblicato sul sito del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale a partire dal 9 ottobre 2020.

Il bando ha l’obiettivo di rafforzare le capacità produttive e di promozione delle compagnie teatrali e dei singoli artisti della Regione Campania e con spiccata attitudine all’innovazione della scena contemporanea.

Soggetti ammissibili

compagnie teatrali e artisti Under 35 (entro il termine di scadenza della domanda di partecipazione al bando) residenti o domiciliati nella regione Campania. Per le compagnie teatrali almeno l’80% dei componenti previsti dal progetto (team creativo e cast) dovrà rispettare il requisito di età, avere 35 anni di età entro il 3 novembre 2020 (data scadenza

bando); soggetti capaci – in proprio o perché collegati ad altre strutture – di produrre il certificato di agibilità INPS/ex-ENPALS e possessori di Partita IVA/Codice Fiscale; soggetti non beneficiari del contributo dal Fondo Unico dello Spettacolo (FUS – MIBACT).

Progetti ammissibili

Il bando si rivolge a compagnie teatrali che propongano un progetto di teatro di prosa di nuova produzione, originale, che non abbia mai debuttato e che non sia mai stato presentato in forma di studio.

Sono ammessi testi, adattamenti e riscritture che valorizzino la contemporaneità sia nelle

tematiche trattate che nelle forme e nei linguaggi artistici (liberi da diritti d’autore o se, al

momento della presentazione della domanda di iscrizione, il soggetto proponente sia già in

possesso di accordo preliminare per la cessione dei diritti).

Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda di partecipazione. Modalità di partecipazione Per partecipare alla selezione è necessario inviare entro e non oltre il 3 novembre 2020 all’indirizzo mail bandounder35@teatrodinapoli.it la seguente documentazione:

–

domanda di partecipazione (allegato A)

scheda artistica del progetto (con indicazione degli attori e collaboratori artistici); testo e/o copione teatrale; eventuale liberatoria e/o accordo preliminare con i detentori dei diritti d’autore; bilancio economico riferito ai costi per la realizzazione della produzione. Ogni progetto potrà essere sostenuto anche da ulteriori risorse derivanti da altre fonti o risorse proprie; curriculum vitae dei membri della compagnia, del singolo artista o degli organismi

professionali (associazioni, compagnie…) con l’indicazione chiara delle date di nascita e dei

domicili in Regione Campania di ogni componente o della sede legale degli organismi

professionali; tutta la documentazione anche video, se esistente, utile a meglio definire il progetto; eventuali lettere di partecipazione al progetto da parte di altri soggetti produttivi;

eventuali link video a precedenti lavori svolti; copia di un documento d’identità in corso di validità di tutti i componenti della compagnia o del singolo artista.

Le domande incomplete saranno automaticamente escluse.

Per ulteriori informazioni: e-mail: bandounder35@teatrodinapoli.it

La Selezione, in due fasi

I FASE: L’ ISTRUTTORIA

La fase istruttoria è affidata alla direzione del Teatro, che valuterà le proposte pervenute sulla base della loro congruità artistica, rispondenza al bando, linee di indirizzo del Premio.

La comunicazione dei progetti preselezionati avverrà entro il 13 novembre 2020 sul sito del Teatro di Napoli.

La commissione potrà richiedere approfondimenti sui progetti concorrenti mediante integrazioni alla documentazione già presentata.

II FASE: LA SELEZIONE

I partecipanti selezionati, esporranno frammenti o parti del loro progetto in forma diretta e

performativa, contenendo il loro intervento in un tempo massimo di 10 minuti, presso il Ridotto del Teatro Mercadante in una giornata tra il 4 e il 13 dicembre 2020.

Un osservatorio critico designato dalla direzione del Teatro (che verrà reso pubblico prima delle selezioni), presa visione dei lavori, sceglierà, in forma collegiale, i progetti vincitori del Premio.

La commissione si riserva il diritto di selezionare un numero di progetti vincitori del bando

inferiore a tre, ovvero anche di non selezionarne alcuno.

I nominativi delle compagnie o dei singoli artisti vincitori del bando saranno comunicati sul sito del Teatro di Napoli entro e non oltre il 30 dicembre 2020.

Termini e modalità di realizzazione

Il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale finanzierà ciascun progetto vincitore con un sostegno

economico per un valore massimo di euro 30.000,00 (trentamila//00), più iva e /o al lordo delle ritenute fiscali di legge.

Detto contributo sarà rapportato all’effettivo fabbisogno economico del progetto.

Il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale si farà carico di un tutoraggio produttivo, affiancando la compagnia nella fase di produzione esecutiva del progetto e in tutte le fasi organizzative ai fini della messa in scena.

I progetti saranno realizzati e programmati al Ridotto del Teatro Mercadante e al Museo Madre di Napoli per il periodo di prove e per 6 recite.

La realizzazione dei progetti selezionati è subordinata rigorosamente al rispetto da parte del Teatro dei provvedimenti governativi e regionali relativi all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 ed eventuali disposizioni, anche successive alla data di pubblicazione del presente bando derivanti da un possibile aggravamento dalla diffusione del virus.

L’erogazione del contributo economico avverrà con le seguenti modalità:

– il 50% entro il primo giorno di prove;

– il saldo al termine delle recite e sarà subordinato alla rendicontazione dell’attività svolta e

alla presentazione di documentazioni giustificative idonee e fiscalmente valide relative ai

costi sostenuti.

A progetto selezionato, la compagnia sarà tenuta ad inserire su tutto il materiale pubblicitario, promozionale e informativo, inerente al progetto sostenuto, la seguente dicitura: “Produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale”

Le esatte date di impegno e i dettagli organizzativi ed economici saranno definiti con i vincitori in relazione alle necessità delle proposte progettuali selezionate e ai calendari degli Enti partner.

Trattamento dei dati personali Il Titolare del trattamento è l’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, in persona del rappresentante legale pro tempore.

L’Associazione ha nominato un responsabile per la protezione dei dati personali (RPD), che può essere contattato all’indirizzo dpo@teatrodinapoli.it

I dati personali forniti e raccolti verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), saranno conservati presso gli Uffici dell’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, esaranno trattati da personale incaricato del trattamento per la durata necessaria al presenteprocedimento.

È possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo una mail all’indirizzo

m.mango@teatrodinapoli.it oppure inviando una raccomandata a/r all’indirizzo: piazza Francese, n. 46 – 80133 Napoli (NA).ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

NOME DELLA COMPAGNIA O DELL’ARTISTA PROPONENTE:

TITOLO DEL PROGETTO:

DATI DEL REFERENTE DEL PROGETTO

NOME:

COGNOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

RESIDENZA:

RUOLO ARTISTICO ALL’INTERNO DE PROGETTO:

MAIL:

NUMERO DI TELEFONO:

NOME DELLA COMPAGNIA O DELL’ARTISTA:

DRAMMATURGIA ORIGINALE:

SI

NO

RIADATTAMENTO DI UNO O PIU’ TESTI TEATRALI

SI (quali):

NO

RIADATTAMENTO DI UNO O PIU’ TESTI NON TEATRALI (letterari, saggistici, altro),

SI (quali):

NO