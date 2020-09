Forever Young a La Corte Ospitale, con un workshop di Teatro e Critica

Il 7 e 8 ottobre a Rubiera si svolgerà l’edizione 2020 di Forever Young, progetto residenziale e premio organizzati da La Corte Ospitale, dal 6 al 9 ottobre si terrà anche un workshop dedicato a studenti e appassionati tenuto da Teatro e Critica.

Il 7 e 8 ottobre 2020 La Corte Ospitale ospiterà l’esito finale di “Forever Young”, il progetto residenziale riservato alle giovani compagnie teatrali italiane, ideato e promosso da La Corte Ospitale di Rubiera, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Nel corso delle due giornate verranno presentati in forma di anteprima i 5 spettacoli delle compagnie finaliste di questa terza edizione(selezionate tra oltre 160 candidature pervenute): Compagnia Enchiridion, Compagnia CARLeALTRI, Compagnia Coppelia Theatre, Compagnia Il Crepuscolo, Compagnia Segreto/Pisano. Tutte le compagnie, nel corso dell’inverno, hanno avuto diritto a un periodo di residenza artistica presso gli spazi della Corte Ospitale (della durata di circa 20 giorni).

Le due giornate, che si svolgeranno interamente in Corte Ospitale, saranno un’occasione preziosa per le compagnie che mostreranno il loro lavoro per la prima volta non solo al pubblico ma anche ad operatori e giornalisti di settore.

“Giungiamo finalmente all’esito finale della terza edizione di questo nostro bando dedicato alle giovani generazioni di artisti italiani – afferma Giulia Guerra, direttrice de La Corte Ospitale -, un percorso di sostegno ai nuovi talenti della nostra scena contemporanea, un progetto che mette in campo contemporaneamente le due anime di Corte Ospitale, quella residenziale perché i cinque progetti finalisti sono stati in residenza presso i nostri spazi per tutto l’inverno; e quella produttiva, perché il progetto vincitore rientrerà nella rosa dei nostri progetti in circuitazione per la prossima stagione. Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, Forever Young si arricchisce di nuove contaminazioni che tengono anche conto della preziosa relazione con gli spettatori, in particolare con gli under 30 che insieme a noi hanno seguito le diverse fasi creative e si apprestano a vivere da protagonisti il momento finale. Una giuria rinnovata, cui partecipano critici e operatori di rilievo nazionale, ci aiuterà a selezionare il progetto migliore, fermo restando il valore di tutto il percorso: una preziosa opportunità per gli artisti e una conferma del ruolo della Corte Ospitale, di scouting di nuovi talenti e di cura dei processi creativi.”

La commissione formata da Claudia Cannella (Hystrio), Carlo Mangolini (Teatro Stabile del Veneto), Fabio Masi (Armunia), Giulia Guerra (La Corte Ospitale), Giulia Delli Santi (Teatro Pubblico Pugliese), Gilberto Santini (AMAT) e Fabio Biondi (L’Arboreto-Teatro Dimora, La Corte Ospitale ::: Centro di Residenza Emilia-Romagna), al termine delle due giornate di spettacolo decreterà la compagnia vincitrice del sostegno alla produzione a cui verrà riconosciuto un premio di produzione pari a € 8.000,00.

La Corte Ospitale accompagnerà la Compagnia nella distribuzione dello spettacolo vincitore per la stagione seguente.

Apre la due giorni di spettacoli, il 7 ottobre alle ore 18, la Compagnia Enchiridion con Charlie Sonata, di Douglas Maxwell, traduzione Francesca Montanino, Matteo Sintucci, con Giada Fasoli, Elisabetta Fischer, Alice Giroldini, Mauro Parrinello, Matteo Sintucci, Marco Taddei, regia Mauro Parrinello. Alle ore 21 andrà in scenaCanaglie della Compagnia CARLeALTRI, regia e drammaturgia Giulia Bartolini, con Grazia Capraro, Luca Carbone, Francesco Cotroneo, Giulia Trippetta.

L’8 ottobre alle ore 11 in scenaBorn Ghost della Compagnia Coppelia Theatre, regia Jlenia Biffi, Mariasole Brusa, drammaturgia, performer Mariasole Brusa, scene, puppet Jlenia Biffi.

Alle ore 15 la Compagnia Il Crepuscolo presenterà La Gloria, di Fabrizio Sinisi, con Alessandro Bay Rossi, Dario Caccuri,, Marina Occhionero, regia Mario Scandale.

La rassegna si chiude alle ore 17 con Notte all’italianadella Compagnia Segreto/Pisano, di Fabio Pisano, con Ciro Masella, Marzia Gallo, Sebastiano Bronzato, Marco Rizzo, Elisa Proietti, regia Michele Segreto.

Seguirà la premiazione.

Quest’anno anche i ragazzi di Rubiera, che in parte hanno seguito durante l’anno le residenze delle compagnie e i processi creativi, saranno protagonisti di Forever Young: Teatro e Critica, testata giornalistica online di informazione sul mondo del teatro con cui inauguriamo questa nuova collaborazione, terrà un workshop riservato a loro durante il festival. Insieme, i giornalisti di Teatro e Critica e i ragazzi partecipanti al workshop, racconteranno la rassegna giorno per giorno attraverso recensioni, interviste, articoli vari, che saranno anche pubblicati online.

A seguito di un accordo stretto con Associazione Hystrio, lo spettacolo vincitore sarà ospitato a Milano all’interno delle giornate dedicate al prestigioso Premio Hystrio nel 2021 (in alternanza con il Premio Scenario, anch’esso a cadenza biennale).

Gli spettacoli si svolgeranno in Sala Sassi e Sala Teatrale all’interno de La Corte Ospitale, in via Fontana 2 a Rubiera (RE). Ingresso posto unico € 5. Prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: 0522621133, biglietteria@corteospitale.org, whatsapp 3282911077.

Gli spettatori potranno accedere solo con mascherina di protezione, da tenere fino al raggiungimento del posto e da utilizzarsi per ogni spostamento. Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida di contenimento della diffusione del Covid-19.

PROGRAMMA COMPLETO

7 ottobre 2020

ore 18.00 – Sala Sassi

Compagnia Enchiridion

CHARLIE SONATA

di Douglas Maxwell

traduzione Francesca Montanino, Matteo Sintucci

con Giada Fasoli, Elisabetta Fischer, Alice Giroldini, Mauro Parrinello, Matteo Sintucci, Marco Taddei

regia Mauro Parrinello

“Charlie Sonata” è la ‘piccola’ storia di Chick, ultimo degli ultimi, l’amico che non ce l’ha fatta, quello che ha ceduto all’alcol, che è rimasto confinato nel suo candido universo di illusioni. Ma è anche una fiaba, che ha al centro il cammino dell’eroe, disposto al sacrificio più estremo per salvare qualcuno che ama. Con questo testo, che ha debuttato a Edimburgo nel 2018, Douglas Maxwell riesce a trattare, attraverso la metafora della fiaba, temi come il fallimento individuale, la caduta nell’alcolismo, il tramonto delle illusioni.

ore 21.00 – Sala Teatrale

Compagnia CARLeALTRI

CANAGLIE

regia e drammaturgia Giulia Bartolini

con Grazia Capraro, Luca Carbone, Francesco Cotroneo, Giulia Trippetta

voce fuori campo Riccardo Ricobello

Una famiglia italiana. Una favola comica che parla di ciò che siamo e ciò che scegliamo di essere, in un mondo leggero come un cartone animato in bianco e nero che finisce per trasfigurarsi in una realtà piena di colore e più cruda che mai.

8 ottobre 2020

ore 11.00 – Sala Sassi

Compagnia Coppelia Theatre

BORN GHOST –Multimedia show for actress and puppet

regia Jlenia Biffi, Mariasole Brusa

drammaturgia, performer Mariasole Brusa

scene, puppet Jlenia Biffi

Uno spettacolo nero, inquietante, a tratti spaventoso ma anche commovente e delicato; una riflessione poetica sulla morte e sull’isolamento che racconta la leggenda del fantasma di Azzurrina di Montebello, bambina albina scomparsa in circostanze misteriose nel 1375. Lo spettacolo, integrando arti diverse quali la danza, il teatro fisico, il teatro di figura, le marionette, la musica e la videoarte si propone di realizzare un’opera multimediale di grande impatto visuale

ore 15.00 – Sala Teatrale

Compagnia Il Crepuscolo

LA GLORIA

di Fabrizio Sinisi

con Alessandro Bay Rossi, Dario Caccuri, Marina Occhionero

regia Mario Scandale

La gloria racconta la vicenda di Adolf Hitler in un periodo quasi sconosciuto della sua biografia: quando, nel 1907, appena ventenne, insieme all’amico August Kubizek, si trasferì da Linz a Vienna con lo scopo di entrare all’Accademia di Belle Arti e diventare un grande pittore. Lo spettacolo vuole portare il pubblico a chiedersi quale e quanto sia sottile il confine che esiste fra un rivoluzionario ed un dittatore, fra un visionario ed un mitomane.

ore 17.00 – Sala Sassi

Compagnia Segreto/Pisano

NOTTE ALL’ITALIANA

di Fabio Pisano

con Ciro Masella, Marzia Gallo, Sebastiano Bronzato, Marco Rizzo, Elisa Proietti

regia Michele Segreto

In una calda notte estiva un gruppo di amici si riunisce per una festa all’aperto in un giardino pubblico. Il programma della serata prevede cibo, alcool, musica e un po’ di politica. Non è il momento, né il luogo per simili discorsi. Non lo è tanto più perché in quella stessa giornata squadroni fascisti hanno sfilato per strada, con le loro bandiere, le loro uniformi e i loro slogan nazionalistici, e l’ultima cosa che va fatta, in questi casi, è parlarne: dare loro attenzione, scendere al loro livello.

ore 19.00 – Premiazione

