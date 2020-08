La compagnia teatrale Mimesis cerca organizzatore/trice

La compagnia teatrale Mimesis – che ha la sua sede in Toscana, a Pescia (PT) – cerca un’organizzatrice/organizzatore da integrare nel proprio organico a partire da settembre 2020. Mimesis, oltre alla produzione di spettacoli, si occupa della gestione di uno spazio di residenza artistica, programma e organizza spettacoli, eventi culturali e festival, sviluppa progetti di teatro educativo, promuove formule di cultura partecipata.

Si ricerca una persona competente, motivata, collaborativa, ben disposta al lavoro di gruppo, con ottime capacità nei rapporti interpersonali e di coordinamento organizzativo. È richiesta una grande flessibilità nel mettersi a disposizione del progetto in quelli che sono gli aspetti principali del lavoro: produzione, progettazione, ricerca fondi, comunicazione, promozione, pianificazione, amministrazione, elaborazione di strategie di crescita e consolidamento. Poiché il lavoro della compagnia si articola su più territori, la figura che stiamo cercando deve essere automunita.

È utile precisare che stiamo cercando un/una professionista da inserire all’interno della compagnia con la volontà di avviare una collaborazione a lungo termine. Per questa ragione e anche in considerazione del momento di crescita e di sviluppo di Mimesis, che inevitabilmente in questo momento storico è accompagnato da notevoli incognite e trasformazioni, la scelta si orienterà verso una persona con capacità di intuizione e di iniziativa. Saranno inoltre privilegiate le candidature di coloro che si riconoscono nella poetica e mission della compagnia, orientata ad un’idea di teatro e cultura come momenti di approfondimento delle emergenze della contemporaneità e tematiche civili, attenta al pubblico, ai partner e alle comunità di riferimento.

Per questo, e per poter valutare al meglio i profili di tutti/e gli/le interessati/e, viene richiesta, oltre ad un cv aggiornato, una lettera motivazionale che possa raccontare, con precisione ed onestà, ciò che ha spinto alla candidatura.

Il materiale dovrà pervenire presso l’indirizzo di posta elettronica: info@mimesis-cultura.org citando nell’oggetto: Candidatura – Nome Cognome.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi.

I dati sensibili saranno conservati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)