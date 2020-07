Residenze Toscana Terra Accogliente, bando

Toscana Terra Accogliente

avviso pubblico per residenze, co-produzione e circuitazione

un progetto delle Residenze Artistiche della Toscana

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Teatro Metastasio Stabile della Toscana, Virgilio Sieni Centro di Produzione Nazionale e con il contributo di Coop Unicoop Firenze

Scade il prossimo 16 settembre 2020 il nuovo bando nazionale Toscana Terra Accogliente, un progetto proposto da RAT, il coordinamento delle trentuno Residenze Artistiche e Culturali della Regione Toscana che coinvolge anche altri soggetti regionali della produzione e della distribuzione come la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, il Teatro Metastasio Stabile della Toscana, Virgilio Sieni Centro di Produzione e si avvale del contributo di Coop Unicoop Firenze.

5 i progetti artistici (teatro, danza, circo) che verranno selezionati, a ognuno dei quali sarà offerto un contributo economico di 7.100 euro, oltre all’alloggio, la scheda tecnica di base, l’assistenza tecnica durante i 40 giorni di residenza. Il progetto prevede inoltre un sostegno economico da parte del Teatro Metastasio, del Centro di Produzione Virgilio Sieni e la conseguente circuitazione dei lavori prodotti per almeno 5 repliche, grazie all’impegno della Fondazione Toscana Spettacolo.

Non solo quindi un bando rivolto ad artisti in residenza presso le diciassette strutture Rat aderenti (Anghiari Dance Hub, Archetipo, Armunia, CapoTrave/Kilowatt, Catalyst, Consorzio Coreografi Danza d’Autore, Giallo Mare Minimal Teatro, Kanterstrasse, Kinkaleri, Murmuris, Officine della Cultura, Officine Papage, Pilar Ternera, Sosta Palmizi, Straligut, Teatrino dei Fondi, Teatro Popolare d’Arte) ma una vera e propria azione di accompagnamento del processo creativo che si svilupperà nelle annualità 2020/2022, strutturata in diverse fasi: dalla progettazione, alla produzione fino alla distribuzione.

Un progetto di rete che potenzia il meccanismo delle Residenze Artistiche e che, unicum a livello nazionale, propone un’azione diffusa su tutto il territorio della Toscana, che diventa una terra accogliente verso gli artisti offrendo occasioni plurime di valorizzazione del loro lavoro.

Tre dunque le fasi del progetto: la prima riguarda i periodi di residenza offerte dai soggetti di Rat nel corso del 2020 e 2021 che investiranno economie, personale e spazi, a cui si sommano gli investimenti dei soggetti della produzione della distribuzione; nella seconda fase, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, i soggetti della produzione potranno produrre o co-produrre uno o più dei progetti presentati e nel corso del 2022 il circuito regionale distribuirà alcune delle produzioni realizzate.

La scelta degli artisti avviene attraverso il bando aperto al territorio nazionale ed internazionale rivolto alla selezione di 5 artisti o compagini artistiche che proporranno nuovi lavori completamente inediti.

Le cinque formazioni saranno individuate senza limite di età e potranno essere di teatro, di danza, di teatro per le nuove generazioni o di circo, senza percentuali di genere stabilite a priori e potranno attraversare i luoghi della Toscana, in base alle esigenze e alle progettualità di ogni titolare di residenza, per dare vita a un progetto sistemico che veda coinvolti tutti i partecipanti al progetto.

Toscana Terra Accogliente innesca una risposta agli artisti che arriva dai territori, un nuovo processo osmotico e creativo tra gli artisti e i soggetti e le compagnie che abitano le Residenze Toscane che nasce in un momento delicatissimo e complesso per lo spettacolo dal vivo, ma dimostra quanto sia necessario ripensare dinamiche e meccanismi, ampliare le relazioni tra differenti soggetti del sistema teatrale per condividere obiettivi comuni.

L’avviso pubblico e le procedure di partecipazione sono scaricabili sul portale Sonar ilsonar.it

Qui il link alla piattaforma online dove gli artisti, fino al 16 settembre, potranno caricare i loro progetti: www.ilsonar.it/infobandi

e sul sito di RAT Residenze Artistiche della Toscana www.residenzeartistichetoscane.it

per ulteriori informazioni Emilia Paternostro 338 6769650 comunicazione@residenzeartistichetoscane.it