In Puglia corsi di qualifica professionali e gratuiti per danzatori e coreografi

bando per danzatori

descrizione

Aperte le pre-iscrizioni al corso finanziato dalla Regione Puglia (Avviso Pubblico n.5/FSE/2018) graduatoria

pubblicata sul bollettino regionale n.65 del 13/06/2019.

Corso di formazione professionale per danzatori con QUALIFICA PROFESSIONALE IN “Tecnico dell’esecuzione, interpretazione e ideazione di coreografie di spettacoli di danza e balletti classici e contemporanei” riconosciuto e rilasciato dalla Regione Puglia.

Requisiti Specifici

Giovani under 35 anni

Disoccupati o inattivi

Abbiano assolto al Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti

Residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia

Militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come previsto nella convenzione operativa tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedandi e congedati” stipulata in data 02 luglio 2014.

900 ore di formazione :

Frequenza gratuita

450 ore di workshop con maestri di fama internazionale a Brindisi

450 ore di stage con le più importanti compagnie di danza in Italia e all’estero

Destinazione Stage

L’attività in Puglia (354 ore) è da individuarsi tra le seguente proposte formative:

AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica diretta da Vito Alfarano (Brindisi)

QuaLiBò – Visioni di (p)Arte diretta da Lisa Masellis (Bari)

Cooperativa Sociale TENROCK diretta da Gabriele Cagnazzo (Brindisi)

L’attività fuori regione (96 ore) è da individuarsi tra le seguente proposte formative:

ICK Amsterdam diretta da Emio Greco (Amsterdam)

Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza diretta da Roberto Zappalà (Catania)

Spellbound Contemporary Ballet diretta da Mauro Astolfi e Valentina Marini (Roma)

Ass.ne Balletto Città di Rovigo “Fabula Saltica” diretta dal coreografo Claudio Ronda (Rovigo)

Ueberbruecken Over Bridges, diretta da Frank Handeler (Francoforte)

Modalità di accesso alla pre-selezione



Compila il Modulo.

È possibile candidarsi entro l' 11 ottobre 2019. Audizione il 20 ottobre con inizio formazione 8 novembre 2019. Pre-selezione per CV e link video di un solo o improvvisazione. I candidati potenziali verranno selezionati da una commissione di esperti. In attesa dei tempi d'istruttoria della Regione gli interessati possono compilare una Manifestazione di Interesse (pre-adesione) compilando il modulo scaricabile sul sito ( www.formyazione-artemide.it

Docenti

Per la danza:

Elisa Barucchieri (ResExtensa dance company)

Frank Handeler (Überbrücken – Over Bridges)

Frey Faust

Lisa Masellis (QUALIBò – Visioni di (p)arte)

Manfredi Perego (Ideograms)

Maristella Tanzi (QUALIBò – Visioni di (p)arte)

Maura Morales Yudesbiet (Cooperativa Maura Morales)

Nicola Monaco (from Akram Khan)

Sam Amos (TrashDollys)

Silvia Marti (Kodance)

Vito Alfarano Dancer/Choreographer (Alphaztl Compagnia d'Arte Dinamica)

Yaron Shamir (Yaron Shamir Projects)

Anatomia, fisiologia e teoria del movimento: Alessandra Francavilla, Giulio Barca

Tecniche di recitazione, movimento scenico, regia: Sara Bevilacqua, Gabriele Cagnazzo, Paolo Mongelli

Storia della danza: Nadia Martina

Tecniche di comunicazione e legislazione: Marcello Biscosi

Gestione economica: Eugenio Cascione

Informatica: Anna Costanza Facecchia

Lingua inglese: Jennifer Grace Larsen

Sicurezza sul lavoro: Davide Fanelli

Media Partner: Ciccio Riccio

Obiettivi di apprendimento