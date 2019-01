COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI – INSCENA

con la collaborazione del COMUNE DI SESTO AL REGHENA

promuovono

Il Bando di Concorso per partecipare al Festival

LA GIOVANE SCENA DELLE DONNE – II EDIZIONE

La Scena delle donne ha da sempre come obiettivo la valorizzazione della creatività di drammaturghe, registe ed attrici e di arricchire il mondo della rappresentazione con le differenti visuali delle donne. Dal 2018 si è aperta la sezione della manifestazione dedicata ai/alle giovani attraverso un bando di concorso che ha l’obiettivo di suscitare l’interesse sulla rappresentazione del femminile, anche in relazione alla estrema attualità di temi che investono i generi, dalla identità sessuale, alla maternità surrogata, alla violenza sulle donne, alla mercificazione del corpo femminile, alle differenti culture femminili nei diversi paesi e continenti, alle ricerche sul matriarcato, ai rapporti fra i sessi nella diverse realtà e culture contemporanee.

BANDO DI CONCORSO

Il bando è aperto a compagnie teatrali e a singoli artisti/artiste italiani/italiane, con componenti per il 50% tra i 18 e i 35 anni, che portino in scena spettacoli che trattano della situazione culturale e sociale delle donne nella contemporaneità e nella storia, nella società, nella famiglia, nel lavoro, nei rapporti con l’altro genere, temi ancora sottorappresentati sulla scena teatrale.



Al contempo il concorso sarà una vetrina per i/le giovani artisti/artiste, che avranno modo di far conoscere il loro lavoro ad un pubblco di operatori del teatro.

Dalle proposte inviate in forma di progetto di spettacolo, sia cartaceo che con video, verranno selezionati al massimo sei proposte che verranno rappresentate, nella forma di mise en espace della durata massima di 30 minuti, presso l’auditorium Burovich di Sesto al Reghena (PN) dall’8 al 13 aprile 2019. Tutte le compagnie selezionate saranno ospitate presso le strutture ricettive del Comune di Sesto al Reghena e avranno a diposizione il teatro per le prove.



Una Giuria, composta da esponenti nazionali del mondo dello spettacolo, operatori teatrali, esperte di tematiche di genere e giovani spettatori, sceglierà lo spettacolo vincitore del concorso.

A giudizio insindacabile della Giuria, per l’originalità dell’aspetto drammaturgico, per l’interesse del tema e per la qualità del lavoro attoriale/performativo verrà dato un primo premio in denaro di 1.500,00€ e la possibilità di essere inseriti con una replica dello spettacolo nella sua forma definitiva nella rassegna La Scena delle donne dell’anno successivo e nelle stagioni teatrali degli operatori del Friuli Venezia Giulia. Ci sarà inoltre per tutte le compagnie partecipanti la possibilità di visibilità e di repliche dei propri spettacoli nei teatri della Regione FVG, data la presenza di numerosi operatori teatrali.

L’organizzazione mette a disposizione il teatro per le prove con il service tecnico.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione è necessario inviare per posta elettronica a info@scenadelledonne.it entro il 28 febbraio 2019:

La scheda allegata compilata

Il progetto di spettacolo che si intende mettere in scena; sia cartaceo che con video

Il curriculum di tutti i componenti della produzione la cui età deve essere per il 50% dei componenti inferiore o uguale a 35 anni

La ricevuta di versamento di 30,00€ di iscrizione sul conto n. IBAN IT82W0835612500000000014233

Verrà comunicato a tutti i partecipanti via mail entro il 15 marzo 2019 il risultato della preselezione dei progetti pervenuti.