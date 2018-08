Provini per attrici e attori con la compagnia Gli Artimanti

La compagnia Gli Artimanti cerca tre attori per il suo nuovo spettacolo “ Carlotta e il giovane Werther “ tratto da “I dolori del giovane Werther “ di J. W. Goethe, per la regia di Manuel Capraro.

Si cerca:

– Carlotta , donna , età tra i 20 e 35 anni

– Werther, uomo , età tra i 20 e 35 anni, buona capacità di suonare la chitarra

– Albert , uomo , età tra i 20 e 35 anni.

Le prove si terranno in residenza artistica in Abruzzo presso il comune di San Vito Chietino (CH) dal 15 al 30 settembre 2018, è garantito vitto e alloggio, rimborso spese per il viaggio e retribuzione per i giorni di prove.

I provini si terranno i giorni :

– 7 settembre a Milano

– 9 settembre a Roma

– 11 settembre a Pescara

Inviare curriculum e due foto, un primo piano e una a figura intera, e per chi lo avesse link allo showreel.

Inviare il materiale a : castinggliartimanti@gmail.com

Verrà effettuata una pre – selezione sulla base del materiale ricevuto e i candidati scelti saranno contattati per l’orario e il luogo dell’incontro.

INVIARE IL MATERIALE ENTRO LUNEDI’ 03 SETTEMBRE.