Bando AZIONE 2018/2019 per danzatori in Toscana

Orientato ad agire nel campo della sperimentazione e dell’alta formazione per danzatori, il corso di perfezionamento è rivolto a un massimo di 12 allievi italiani o stranieri residenti in Italia.

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno una solida formazione di base nell’arte del movimento e che ritengano di voler perseguire la carriera di interpreti e danzatori. Sono ammessi alla candidatura tutti coloro che hanno un’età compresa fra i 18 e i 35 anni (l’età è da intendersi compiuta entro la scadenza del Bando). Saranno valutati anche i diplomi di laurea.

Gli artisti e coreografi coinvolti nel progetto, che operano e hanno sede in Toscana, intendono incarnare e perseguire in questa Azione un ideale necessario, la costruzione di poli di alta formazione che rispecchino le domande e le esigenze professionali nell’ambito della contemporaneità, strutture che offrano alternative di studio differenziate, coordinate e durature, anche fuori da logiche di mercato.

Il piano di studi ospita le docenze di Simona Bucci, Biagio Caravano, Roberto Castello, Alessandro Certini, Fabrizio Favale, Raffaella Giordano, Marina Giovannini, Marco Mazzoni, Cristina Rizzo, Giorgio Rossi, Charlotte Zerbey e prevede la presenza di giornalisti e studiosi di carattere accademico.

L’eterogeneità dell’esperienza poetica di ogni autore svilupperà un pensiero consapevole e responsabile nel dare un senso organico al percorso, sia pratico che teorico. All’interno delle modalità di lavoro di ciascun docente, verranno affrontate conoscenze e forme, principi e relazioni costitutivi del linguaggio corporeo nell’ambito della danza e del teatro contemporaneo.

Periodi e svolgimento delle attività

Il percorso di formazione, con frequenza obbligatoria, si sviluppa dal mese di luglio 2018 al mese di marzo 2019 e verrà suddiviso in 11 laboratori con cadenza mensile o bimensile. Ogni laboratorio prevede 32 ore settimanali, per un totale di 352 ore complessive, di cui 120 di natura frontale e teorica. La settimana permetterà agli allievi di arrivare il lunedì e di ripartire il sabato dopo le ore di condivisione teorica. Al termine del percorso, i partecipanti saranno tutorati e accompagnati da un docente per la durata di 3 giornate, nelle quali strutturare una prova di studio aperta al confronto.

Gli artisti che verranno ammessi avranno accesso gratuito a tutto il percorso e un sostegno economico inerente alle spese di pernottamento. Il sostegno è da intendersi forfettario e sarà concordato in sinergia con ciascuna struttura ospitante.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Norme per l’ammissione e scadenza del bando

I candidati:

dovranno inviare entro e non oltre lunedì 7 maggio 2018 (farà fede il timbro postale)

via email all’indirizzo di posta elettronica progettoazione@gmail.com

e tramite raccomandata A/R all’indirizzo di posta Associazione Sosta Palmizi, via Ipogeo 36 a/b 52044 Camucia (AR) i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione debitamente compilata / Allegato n° 1

2) breve curriculum vitae con fototessera integrata (non fotocopia), max una pagina

4) foto a figura intera (non necessariamente artistica)

3) lettera motivazionale, max mezza pagina

Le domande non pervenute nei tempi e nelle modalità indicate non potranno essere prese in considerazione.

Modalità di selezione

La Commissione dei docenti, sulla base dell’esame delle domande e della documentazione pervenuta, stenderà un elenco dei nominativi ammessi per accedere alla successiva selezione, rendendoli noti entro venerdì 18 maggio 2018 , sui seguenti siti:

www.cab008.com – www.kinkaleri.it – www.sostapalmizi.it

Le persone ammesse saranno convocate il 30 e 31 maggio 2018 presso Associazione Culturale Studio Company Blu, via Cadorna 18, Sesto Fiorentino (FI).

Nelle due giornate di audizione, avranno luogo gli incontri pratici ed eventuali colloqui con i docenti. La modalità di questa selezione si svilupperà secondo i turni che verranno comunicati via email o tramite convocazione telefonica a ciascun selezionato.

Entro e non oltre giovedì 14 giugno 2018, saranno comunicati i nomi dei 12 candidati ammessi al corso.

Strutture Aldes /CAB 008 /Compagnia Simona Bucci /Company Blu /KLm-Kinkaleri Le Supplici mk /Sosta Palmizi

Spazi Lucca – SPAM!_Roberto Castello / Lastra a Signa – Teatro delle Arti_Compagnia Simona Bucci / Sesto Fiorentino – Teatro della Limonaia_Studio Company Blu / Prato – spazioK_Kinkaleri / Cortona – Loc. Fratta Santa Caterina_ Ass. Sosta Palmizi / Firenze – Cantiere Florida

Con il sostegno di MiBACT e di SIAE

nell’ambito dell’iniziativa “S’illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”