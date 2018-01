Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Online il bando

Il Corso di Alta Formazione per Attore si compone di due progetti finanziati da Regione Liguria attraverso il FSE: un Corso Propedeutico e un Corso di Qualificazione.

L’intero programma didattico prevede un impegno di circa 35 ore settimanali (8/9 mesi). I corsi sono gratuiti. La frequenza è obbligatoria.

Le materie sono: recitazione-dizione, tecniche corporee e danza, educazione della voce e canto, storia del teatro. Uno stage sull’approccio alle esigenze della messa in scena, è interno al Teatro Stabile di Genova e viene attuato durante il Corso di Qualificazione.

Il corpo insegnante è formato da professionisti di lunga esperienza attivi nel campo dello spettacolo: per recitazione Marco Sciaccaluga, Anna Laura Messeri e Massimo Mesciulam coadiuvati – per determinati periodi – da collaboratori esterni di comprovata competenza: Enrico Bonavera, Giorgio Gallione, Alberto Giusta, Frédérique Loliée e Mercedes Martini; per Educazione della Voce e Canto Elena Belfiore; per Tecniche corporee e Danza Alessandra Manari e Claudia Monti; per Storia del Teatro Renzo Trotta.

Gli allievi hanno accesso gratuito a tutti gli spettacoli in cartellone del Teatro Stabile e godono di facilitazioni presso altri teatri in città.

I diplomati hanno nella segreteria della Scuola un punto di riferimento per inserirsi nel mondo del lavoro (informazioni sui casting e le agenzie per lo spettacolo con relativi contatti, compilazione di curriculum, ecc.).

Corso Propedeutico

Il corso è riservato a un numero di allievi compreso fra 12 e 20 e si svolge tra ottobre e giugno con una frequenza obbligatoria giornaliera di almeno 5 ore di lezioni al giorno per un totale di 1.000 ore.

L’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova d’accesso (audizione) aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, disoccupati o non occupati, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titoli successivi.

Corso di Qualificazione

Il corso è riservato a un massimo di 12 allievi e si svolge tra settembre e maggio con una frequenza obbligatoria giornaliera di almeno 5 ore di lezioni al giorno per un totale di 1.000 ore.

L’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova d’accesso (audizione) riservata unicamente a coloro i quali hanno frequentato il Corso Propedeutico nella stagione precedente.

Al termine del Corso si svolge l’esame finale di diploma.

Gli allievi diplomati possono infine accedere al Master in massima parte dedicato alla pratica di palcoscenico (pubbliche letture, uno spettacolo-esercitazione su testi classici, gli allestimenti della Rassegna di drammaturgia contemporanea e a spettacoli in cartellone). Sono inoltre previsti seminari specifici di Aikido e Teatro di narrazione, laboratori con casting director e incontri con registi e attori ospiti della stagione teatrale. Il Master ha una durata di circa 700 ore (circa 6 mesi di impegno) ed è anch’esso gratuito.